The Boys : Préquelle sur Vought commandée avec Jensen Ackles et Aya Cash

Prime Video commande Vought Rising, une série préquelle de The Boys sur les origines de Vought avec Jensen Ackles et Aya Cash.

L’univers des Boys s’agrandit considérablement avec son premier spin-off mettant en vedette des acteurs de la très populaire série de super-héros Prime Video. Jensen Ackles et Aya Cash seront les stars et produiront Vought Rising, une préquelle de la série-mère, dans laquelle ils reprendront respectivement leurs personnages de The Boys, Petit Soldat et Stormfront.

La nouvelle a été dévoilée par Ackles (en personne) et Cash (via vidéo) lors du panel The Boys au Comic-Con qui se déroule actuellement.

Le producteur exécutif de la série The Boys, Paul Grellong, est producteur exécutif et showrunner de Vought Rising, qui provient des créatifs de la franchise The Boys, dirigée par le développeur, producteur exécutif et showrunner de la série principale, Eric Kripke.

« Nous sommes ravis de vous présenter la prochaine série dérangée du monde de The Boys », ont déclaré Kripke et Grellong, avant de lever le voile sur la période et les prémisses de la préquelle.

« C’est un mystère de meurtre tordu sur les origines de Vought dans les années 1950, les premiers exploits de Petit Soldat et les manœuvres diaboliques d’une Super connue des fans sous le nom de Stormfront, qui s’appelait alors Clara Vought », ont-ils déclaré, ajoutant : « Nous avons hâte de vous épater et de troubler vos âmes avec cette saga salace et macabre trempée de sang et de Composé V. »

Petit Soldat d’Ackles et Stormfront d’Aya Cash ont des histoires d’origine similaires. Petit Soldat est le premier Super-héros américain qui ne vieilli pas, créé par Frederick Vought pendant la Seconde Guerre mondiale. Stormfront a été le premier sujet de test réussi de Frederick Vought pour le composé V et elle l’a épousé avant de déménager aux États-Unis.

Il s’agit de la dernière expansion de la franchise The Boys dont la série phare a attiré plus d’un milliard de minutes d’audience par semaine rien qu’aux États-Unis avec la sortie récente de la saison 4. D’autres spin-offs incluent la série animée The Boys Presents: Diabolical, le spin-off universitaire Gen V, qui tourne sa deuxième saison, et le prochain The Boys: Mexico, produit par Diego Luna et Gael García Bernal.

