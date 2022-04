Barry saison 3 : L’attente était longue, mais ça valait le coup !

Barry est de retour et après trois ans d’attente, on se dit que ça valait vraiment le coup. Critique. Spoilers.

La saison 2 de Barry s’est terminée en mai 2019. Trois ans après, la série revient enfin gracier nos écrans pour de nouveaux épisodes et comme prévu, la série ne rate pas sa cible. Bill Hader revient dans le rôle du tueur à gages titulaire et le pauvre homme est dans un sale état. Dans ce premier épisode, on le retrouve alors qu’il continue de tuer, mais il est aussi clairement en dépression. Il n’est évidemment pas aidé par Sally (Sarah Goldberg) dont la carrière d’actrice a pris un tournant et Fuches (Stephen Root) s’est fait la malle, se cachant dans les montagnes de Tchétchénie.

De son côté, Hank (le toujours fabuleux Anthony Carrigan) vit sa meilleure vie dans une relation secrète à la Roméo et Juliette avec Cristobal, son ancien ennemi. La série confirme ainsi la sexualité du personnage qui avait été suggérée, mais jamais dit explicitement. Côté affaire, il utilise une pépinière comme façade pour son trafic d’héroïne mais des inspecteurs de police viennent lui poser des questions sur la fusillade du monastère. Il se la joue cool dans la salle d’interrogatoire, mais il est abasourdi quand les policiers lui montrent le pin’s tchétchène qu’ils ont trouvé sur le cadavre de Janice Moss.

Il s’agit du pin’s que Hank a donnée à Barry, comprenant que Barry a voulu le piéger. Mais Hank ne balance pas Barry, il pointe Fuches du doigt le faisant passer pour un tueur fou. Il dit à la police que le responsable s’appelle « Le Corbeau », qu’il a tué Moss et a tiré sur le monastère.

La saison du pardon ?

Cette nouvelle saison semble être plus sombre et plus sérieuse que jamais, mais elle garder son humour (noire) qui reste un élément indispensable de Barry. Cependant, cette saison 3 semble être avant tout à propos du pardon. « Le pardon est quelque chose qui se mérite » dit Hank à Barry qui a massacré tous ses amis tchétchènes. Est-ce que Barry est allé trop loin ? Peut-il être pardonné ? Une rédemption est-elle possible pour lui ? La série Barry a toujours posé cette question à propos de son personnage principal, la saison 3 continue sur cette lignée et approfondie son interrogation.

De son côté, Gene Cousineau (un Henry Winkler toujours aussi exceptionnel), est aussi convoqué par la police pour identifier Fuches, mais il sait que Barry est responsable de la mort de Janice. Il est alors en plein dilemme, mais il souhaite venger la mort de son amour. Mais M. Cousineau a la mauvaise idée de confronter Barry. « Je sais que tu as tué Janice », dit-il en sortant son arme et en disant à Barry qu’il peut soit se rendre aux autorités, soit mourir.

Mais le pistolet se démonte dans sa main, Gene est dans l’impasse. Barry emmène Gene dans un champ ouvert (où il a tué deux personnes au début de l’épisode), pointant une arme sur lui alors qu’il jure de ne le dire à personne. Barry imagine une balle lui transperçant le front… mais cela ne suffit pas pour empêcher Gene de parler. Barry cite Hank, disant que « le pardon se mérite », et Gene lu dit qu’il peut l’obtenir. Cela donne une idée à Barry : « Je sais comment je peux me rattraper. » Il sourit avant d’ordonner à Gene de remonter dans le coffre. Que va-t-il faire et son plan va-t-il fonctionner ?

Plus en forme que jamais

Barry a clairement toujours le désir de se racheter, mais est-ce vraiment possible pour lui ? Barry est une série absolument formidable qui parle de réinvention de soi, mais nous dit que c’est presque une chose impossible. Que ce soit Hank, Sally, Fuches ou Barry lui-même, chacun tente de reprendre sa vie en mains et se réinventer à leur manière. Il y a aussi une certaine désillusion chez chacun d’entre eux, mais l’essentiel, c’est d’essayer, n’est-ce pas ?

Bill Hader revient plus en forme que jamais avec sa série. Son esprit, son jeu d’acteur et sa réalisation sont plus aiguisés que jamais. Il nous porte à nouveau dans le chaos de la vie de ce tueur qui voulait juste devenir acteur, mais qui n’arrive pas à se détacher de cette vie. C’est presque comme s’il était accro à tuer. On le suit alors qu’il a complètement perdu la tête et n’arrive pas à se sortir de cette spirale. C’est absolument fascinant de le suivre à nouveau dans cette descente, tout en essayant de comprendre son fonctionnement.

Entre les retours de Better Call Saul, Atlanta, Poupée Russe et Barry, les séries télé retrouvent une belle forme qui est plus que bienvenue. Ces séries sont absolument géniales et redonnent foi en la télévision. Elles prouvent qu’il est encore possible de faire des séries originales et brillamment écrites, qui mettent leurs personnages dans des situations impossibles et les font évoluer avec intelligence. Barry reste l’une des séries les plus fascinantes de ses cinq dernières années et on est contents qu’elle soit enfin de retour sur le petit écran.

Barry, c’est le dimanche sur HBO et le lundi en US+24 sur OCS en France.

Crédit ©HBO