The Last of us part II : Si la critique adore, les joueurs détestent cette suite !

Vue les retours des joueurs qui se sont rués sur The Last of Us part II, la suite de l’un des plus grands succès de Naughty Dog ne convainc pas, avec des notes très décevantes.

C’était la sortie jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine, en cette année 2020 des plus particulière : la suite du phénomène The Last of Us des studios Naughty Dog, disponible depuis ce 19 juin.

The Last of Us Part II : une suite acclamée par la critique, qui visiblement ne convainc pas le public à vue des scores sur Metacritic

Alors que les experts en jeu-vidéo sont quasiment unanimes sur cette suite, lui accordant un score de 9,5 sur 10 sur le site réputé Metacritic, en deux jours, le public lui enregistre déjà beaucoup de notes très basses pour une suite pourtant très attendue.

En effet, pour les joueurs de The Last of Us Part II, ce dernier ne dépassera pas la moyenne de 3.4 avec plus de 5000 critiques. Pour la première édition, près de 10000 joueurs sur Metacritic avaient noté le jeu depuis sa sortie, avec une excellente moyenne de 9.6.

Avec autant de critiques négatives de la part du public, force est de constater que certaines choses n’ont pas convaincu dans cette suite. Certains pensaient que c’était l’homosexualité assumée de son héroïne, chose qui pourtant ne pose pas de problèmes dans d’autres titres de jeu-vidéos comme Detroit ou Life is strange.

Done Playing The Last of Us 2. Pretty much disappointed, the only good thing about this game is the insanely good Graphics and the gameplay is quite fun. The rest?? Well, pretty much disappointing. Especially the story. #TLOU2 #TheLastofUsPartII #TheLastofUsPart2 pic.twitter.com/KnE2bPyjey

Le réel problème souligné par la majorité des joueurs sur twitter concerne les choix narratifs pour certains personnages, qu’ils issus de la première partie comme Joel, moins attentif et vigilant dans cette suite, ou d’autres que le Cerveau ne vous révélera pas pour ne pas gâcher votre découverte du jeu.

Okay, I’m about 4-5 hours into The Last of Us Part II, and all I have to say is:

Did Neil Druckman forget that Joel literally ran over a guy because he didn’t trust him and knew he was faking being hurt. He was always so cautious and aware of everything around him.#TLOU2 pic.twitter.com/qjRq24SFdI

