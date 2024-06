The Penguin : La fille Falcone prend le pouvoir dans le nouveau teaser de la série DC

Découvrez un nouveau teaser pour la série DC The Penguin avec Colin Farrell et Cristin Milioti.

Le deuxième teaser de la série DC de Max, The Penguin, a été dévoilé aujourd’hui et montre les conséquences que Batman a créées selon le personnage principal de Colin Farrell qui le traite de « fou » dans le teaser d’aujourd’hui.

C’est un nouveau monde, le chef du crime de John Turturro, Carmine Falcone, est mort et le Pingouin est aux commandes. Enfin l’est-il vraiment ?

Au premier plan du deuxième teaser se trouve la féroce Sofia Falcone incarnée par Cristin Milioti : « Je suis la fille du don Falcone, mais il est mort… Je laisserais pas ces vieux croutons me mettre sur la touche une fois de plus. Je vais tout leur prendre maintenant. Et je vais tous les mettre à genoux. »

Une chose est sûr, la fille de Carmine Falcone ne se laissera pas marcher sur les pieds mais elle ne sous-estime pas non plus le Pingouin. « J’ai toujours su que tu étais capable de grandes choses, » lui susurre-t-elle à l’oreille.

La série en huit épisodes se concentrera sur les débuts du Pingouin, comme l’a montré le réalisateur Matt Reeves dans The Batman. Peu de détails sur l’intrigue ont été révélés. Cependant, il semble que les créateurs aient une petite liberté pour ne pas se laisser enfermer par le reste de la nouvelle vision de James Gunn pour DC.

Les nouveaux patrons de DC, Gunn et Peter Safran, ont déclaré que l’univers Batman de Reeves est un des projets « Elseworlds » et ne fait pas partie de leur plan de première phase « Dieux et Monstres » pour DC. Cet univers devrait démarrer en juillet 2025 avec la sortie de Superman.

Au casting en plus de Farrell et Miloti, on trouve : Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O’Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) et Theo Rossi (Dr. Julian Rush).

Dans le monde de Reeves, The Penguin arrivera cet automne sur Max et la suite du film, The Batman Part II, sortira en octobre 2026 après avoir été récemment repoussé d’un an.

The Penguin – Teaser officiel 2 VF