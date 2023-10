Doom Patrol saison 4 : Immortus se matérialise dans la dernière partie (critique)

Critique du début de la fin pour la série Doom Patrol, qui entame sa dernière ligne droite avec les épisodes finaux de la saison 4. Spoilers.

Après plusieurs mois de hiatus, l’ultime saison de Doom Patrol a repris sa diffusion sur le service de streaming Max aux Etats-Unis. Comme à son habitude, la série ne perd de temps et porte les téléspectateurs dans ses folles aventures, reprenant là où nous avons laissé la Doom Patrol il y a neuf mois, après 6 épisodes diffusés.

Dans ce retour de saison finale, une grande partie du groupe se trouve à Orqwith à la recherche de leur longévité qui leur a été sapée. La Doom Patrol vieillit rapidement, et cela se voit plus visiblement dans les cheveux grisonnants de Jane et la peau ridée de Rita. Parce que Larry et Cliff sont respectivement un robot et une momie, leur vieillissement n’est pas visible, mais Larry est hautement radioactif, et les matières radioactives vieillissantes peuvent rapidement devenir dangereuses. Toute l’équipe s’est séparée en plusieurs binômes dans diverses directions pour tenter d’arrêter Immortus ; Jane et Cliff, Vic et son ami Deric, Rita et Rouge, ainsi que Larry et Keeg.

Comme toujours, cependant, les choses vont mal et deviennent rapidement bizarres et bientôt la Doom Patrol se réveille dans un cratère, mettant finalement un visage sur le nom d’Immortus, cette entité que nos héros recherchaient afin de retrouver leur longévité. Et ce n’était que la moitié de la surprise, puisque ce visage appartenait à Isabel Feathers ! En effet, la même Isabel Feathers qui est tombée dans le flux temporel lorsque Madame Rouge est arrivée la saison dernière et qui y flottait depuis dans l’inconnu.

L’ancienne rivale du théâtre communautaire de Rita n’est peut-être pas celle qu’on imaginait en « ennemi redoutable », mais elle sert de vaisseau à une divinité inter-dimensionnelle capable de réécrire la réalité telle que nous la connaissons. Cela fait clairement d’elle une menace qu’il faut éliminer avant que le pire ne se produise. Alors que tout le monde ne se rend pas compte qu’Isabel joue avec la réalité, Rouge ressent les changements et elle pourrait bien être la seule à pouvoir faire quelque chose pour empêcher le chaos qui se profile.

Amitié et de famille de cœur

Ces deux premiers épisodes de retour sont assez bien menés. Ils mettent la menace en place mais ils rappellent aussi que la série est avant tout à propos d’amitié et de famille de cœur. Cliff semble être le maillon faible qui pourrait tout faire capoter parce qu’il a du mal à résister à la tentation d’Immortus qui ne cesse de l’appâter avec sa fille et son petit-fils. C’est toute cette idée toxique selon laquelle la famille de sang est en quelque sorte intrinsèquement plus importante que la famille de cœur.

Les gens autour de Cliff l’ont aidé à surmonter ses problèmes depuis son réveil, et ses actions ont mis leur vie en danger à plusieurs reprises. Malgré cela, il a noué des relations importantes avec chacune de ces personnes, et elles lui ont accordé à plusieurs reprises le bénéfice du doute. Maintenant, il les récompense en se jetant tête baissée dans quelque chose qui leur nuit à tous. C’est, bien sûr, la chose la plus authentique que Cliff Steele puisse faire, mais cela est assez frustrant et Jane est la manifestation vivante de cette frustration.

Et alors que Cliff prend des décisions stupides, les autres membres de la patrouille font un travail sur eux-mêmes afin de guérir mentalement et physiquement. Vic et Deric ont d’excellentes conversations sur l’identité de Vic en tant que Cyborg : son apparence extérieure et ce qu’il ressent à l’intérieur. Pour devenir le héros de sa ville natale, il a dû essentiellement devenir quelque chose de méconnaissable à ses yeux, et cela s’est produit sans son consentement. S’il récupère son métal avant la fin de la série, ce sera selon ses conditions. C’est pour cela qu’il s’est éloigné de ses proches, il ne se reconnaissait plus alors qu’ils le brandissaient en héros.

De leur côté, Rita et Rouge passent beaucoup de temps ensemble et commencent enfin à s’entendre. Leur amitié grandissante est belle à voir et Rouge veut vraiment faire amende honorable pour ses erreurs du passé. Quant à Larry, il retrouve Mister 104 (Sendhil Ramamurthy) et leur relation est de plus en plus rapprochée.

De nouveaux liens se créent

Un autre duo intéressant est Jane et Casey/SpaceCase (Madeline Zima) qui est de retour. Elles n’interagissent que brièvement dans ces épisodes mais elles sont tous les deux perdues et commencent à créer un lien. Jane a du mal à se connecter à l’Underground, ce qui est nouveau pour elle parce qu’elle elle est connectée aux autres personnes qui vivent en elle depuis aussi longtemps qu’elle s’en souvienne.

Pendant ce temps, Casey Brink était, de son propre aveu, un personnage de fiction jusqu’à très récemment et elle avait donc toujours une mission claire. Elle n’en a plus et elle essaie de comprendre la suite. Elle voit en Jane une personne seule et qui a besoin de proximité, mais tout fan de Doom Patrol sait que ce n’est pas quelque chose qui vient facilement pour Jane.

Doom Patrol a toujours réussi à trouver des choses nouvelles et amusantes à faire avec ses personnages, qui sont à la fois amusantes au niveau conceptuel et qui fonctionnent très bien avec les personnages au niveau émotionnel. Ce dernier arc promet d’être intéressant, et on espère vraiment que les scénaristes pourront le réaliser d’une manière qui ait du sens pour le personnage et leurs histoires. Le showrunner Jeremy Carver a promis une fin satisfaisante, on compte sur lui pour tenir parole.

Pour le moment, Doom Patrol n’est diffusée nulle part en France (les deux premières saisons sont uniquement disponibles en VOD) mais la plateforme Max arrive l’an prochain sur le territoire la série sera peut-être enfin disponible dans son intégralité à ce moment.

Crédit ©Max/WBD