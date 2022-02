Reacher : Amazon redonne du muscle à Jack Reacher

Critique de Reacher, nouvelle adaptation en série de l’œuvre de Lee Child sur Amazon Prime Video.

Jack Reacher célèbre personnage des romans de Lee Child vient d’arriver sur Amazon Prime Video avec un héros qui ressemble enfin à son alter-égo des livres. En 2012 et 2016 sont sortis deux films (Jack Reacher et Jack Reacher Never Go Back), basés sur ce héros avec Tom Cruise dans le rôle. Un choix beaucoup critiqué par les lecteurs de Child qui visualisaient le personnage bien différemment.

Les films capturaient plus ou moins l’intensité et l’autonomie du personnage, mais Cruise n’avait pas la stature physique de Reacher décrite dans les livres. Ces films sont des thrillers plutôt efficaces (le premier surtout), mais ce ne sont pas vraiment des films de Jack Reacher. La série Amazon a remédié à ce qui distinguait les films et a engagé un acteur à la carrure massive : Alan Ritchson, vu plus récemment en super-héros dans la série DC Titans.

Et au cas où vous n’auriez pas remarqué que c’est un géant d’1m95 plein de muscles (on ne peut vraiment pas le rater), ce point est répété mainte fois dans la série, ce qui n’empêche naturellement pas les voyous de tenter leur chance contre lui. Mais Reacher n’est pas qu’un géant qui met des coups, c’est un ancien enquêteur militaire intelligent qu’on pourrait qualifier de moitié Sherlock Holmes, moitié Hulk (ou Thor au choix).

Retour aux origines du héros militaire

Adapté du premier livre de Child « Killing Floor » (Du fond de l’abîme en VF), l’intrigue (plutôt maigre mais efficace) voit Reacher se rendant dans la petite ville de Margrave, en Géorgie, où il est harcelé par la police en tant que principal suspect dans un meurtre. Il est blanchi, mais pas avant d’acquérir un motif de vengeance majeur et de faire équipe avec une paire de flics locaux, l’inspecteur Oscar Finley (Malcolm Goodwin) et l’officier Roscoe Conklin (Willa Fitzgerald) alors que les corps commencent à s’accumuler, faisant allusion à un complot beaucoup plus vaste qu’il n’y parait.

Avec Reacher, le but du créateur Nick Santora et de l’auteur Lee Child qui est producteur, est vraiment d’offrir au public une adaptation au plus proche des romans comparé aux films avec Tom Cruise. Et honnêtement, si Ritchson n’est pas le meilleur acteur, il fait le boulot. Sa carrure imposante et son regard menaçant sont suffisants pour que la série fonctionne. Si on ajoute à ça l’alchimie intéressante qu’il partage avec ses complices Goodwin et Fitzgerald (et Maria Sten dans le rôle de Neagley), la combinaison fait effet.

Huit épisodes suffisent

Le seul inconvénient est que malgré un flux constant de scènes de combat, il n’y a pas vraiment de méchant convaincant pendant la majeure partie de la série, ce qui fait que la série en huit épisodes se joue comme une collection de rencontres semi-arbitraires sans vraiment se diriger vers l’inévitable confrontation.

Plus d’épisodes aurait étendu un scénario déjà très fin, c’est donc suffisant. Néanmoins, à aucun moment, Reacher ne prétend être autre chose qu’une série d’action avec un personnage principal un peu sauvage (c’est un SDF, pas un vagabond) qui cherche à se venger de quelque chose de très personnel.

Si vous aimez les séries d’action sans prise de tête et que vous êtes curieux de voir cette nouvelle adaptation, Reacher est un moyen sympa de tuer le temps durant le week-end. La série corrige quelques erreurs des films (sans leur retirer quoi que ce soit), elle réinvente le héros, enchaine les bagarres, empile les cadavres et se laisse regarder sans prétention.

Les 8 épisodes de Reacher sont disponibles sur Amazon Prime Video depuis le 4 février.

Crédit ©Amazon Prime Video