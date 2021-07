Loki : Qui dirige vraiment le TVA ? (Théories)

Théories sur qui serait réellement à la tête du Tribunal des Variations Anachroniques dans la série Loki.

L’épisode 4 de Loki a changé beaucoup de choses dans la série, ce fut un moment charnière de l’histoire qui a confirmé que les agents du TVA sont des variants et qu’ils n’ont pas été créés par les Gardiens du Temps, des créatures qui sont en réalité une farce. Sylvie a décapité l’un d’entre eux et a découvert qu’ils ne sont que des robots marionnettes. Maintenant que nous savons qu’ils ne sont pas réels, on se demande qui est vraiment à la tête de cette organisation

Il existe de nombreuses théories sur qui dirige réellement le TVA. Une théorie populaire et très répandue est celle que de nombreux fans jugent la plus probable car elle semble être la plus évidente et elle concerne Renslayer.

Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) dirigerait le TVA, probablement pour Kang le Conquérant. Puisque nous savons déjà que Kang va apparaître dans Ant-Man et la Guêpe: Quantumania (joué par Jonathan Majors), l’idée que le TVA soit connecté à lui via Renslayer a du sens parce que leurs histoires ont toujours été liées dans les comics. Renslayer étant en fait en charge des choses, que ce soit pour ses propres besoins ou en travaillant pour Kang est plausible.

Une autre théorie est qu’il existe un autre variant de Loki qui gère réellement les choses, ce qui pourrait être la raison pour laquelle Renslayer poursuit Sylvie et tous les variants de Loki si elle travaille elle-même pour un variant majeur de Loki, une sorte de Roi Loki. La série, à la base, est une exploration de soi et de l’idée de Loki en tant que personnage. Ce serait le genre de déclaration ultime d’avoir une version maléfique de Loki derrière tout cela, un « Loki supérieur » avec le Loki que nous connaissons devant affronter cet aspect de lui-même.

On n’échappera pas non plus à la théorie Mephisto parce que depuis WandaVision, on ne peut pas échapper à son nom, il est constamment cité. Evidemment, cela reste très peu probable, mais à ce stade, c’est un running gag de dire que Mephisto est derrière tour ça.

Pour finir, Comic Book pointe le doigt sur un personnage intéressant qu’on a vu au début de la série mais qui se fait assez discret : Miss Minutes, cette « horloge parlante » qui sait tout sur les « Gardiens du Temps ». Ce serait un twist intéressant si c’était elle qui dirigeait les opérations. Elle est présentée comme un personnage animée amusant et adorable mais qui dit qu’elle n’est pas néfaste ? C’est une intelligence artificielle qui pourrait être en réalité bien plus qu’elle n’y parait.

On notera aussi que Tara Strong, qui double Miss Minutes dans la version originale, a teasé qu’il avait plus à attendre du personnage. « Il y a beaucoup plus à révéler, et c’est amusant de regarder cela se dérouler. Quand vous voyez le premier épisode, vous pensez peut-être qu’elle n’est qu’un enregistrement sur un écran, mais dans l’épisode deux, nous voyons qu’elle peut devenir une forme holographique et interagir avec Loki. Il lui a même répondu et lui a demandé : « Êtes-vous un enregistrement ou êtes-vous vivant ? Et nous ne savons toujours pas. »

Elle ajoute : « La belle chose à propos de ce personnage est que vous ne savez pas vraiment qui elle est, d’où elle vient, quelle est son histoire d’origine, à quel point elle est sensible si elle a un cheval dans cette course, et quelles sont ses intentions, le cas échéant. Comme toute bonne aventure passionnante, à la télévision ou au cinéma, vous vous demandez tout le temps. C’est donc un personnage intrigant, et cela continuera. »

La réalisatrice Kate Herron a aussi confié que le personnage de Miss Minutes a un parcours « intéressant ». Avec seulement deux épisodes restants, cela pourrait très bien être la révélation qu’elle est aux commandes à TVA. On attend de voir.

Loki, c’est le mercredi sur Disney+.

