Playstation 5 : Sony dévoile le design de sa nouvelle console et ses jeux

Sony a dévoilé l’aspect de sa nouvelle console, la Playstation 5, ainsi que ses jeux.

La Playstation 5 a été dévoilée hier. La nouvelle console de Sony à l’aspect futuriste sortira à la fin de l’année 2020, juste à temps pour les fêtes, ce qui donnera du travail au Père Noël. Cette nouvelle machine tant attendue est noire est blanche et se pose aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale.

La PlayStation 5 existera en deux modèles, l’un classique, avec lecteur Blu-Ray, et l’autre sera une « digital edition », sans lecteur de disque, pour les joueurs qui préfèrent télécharger leurs jeux plutôt que de les acheter dans le commerce.

Les deux modèles contiennent le même matériel, c’est-à-dire un processeur AMD Zen 2, une version maison de la carte graphique AMD RDNA 2 supportant le 8K (ou le 4K 120Hz), ainsi qu’un disque dur SSD de 825 gigaoctets garantissant des temps de chargement rapides.

Parmi les accessoires, outre la manette DualSense que l’on connaissait déjà, la console possède une caméra HD, un casque Pulse 3D, ou encore une télécommande. Pour le moment, on ne connait ni le prix de la machine, ni sa date de sortie exacte mais elle est bien prévue pour le dernier trimestre 2020.

Les jeux

Et cette console n’arrivera pas seule puisqu’en plus de Spider-Man Miles Morales, d’autres jeux (exclusifs) accompagneront la sortie de la PS5 ou sortiront dans les mois suivants. Horizon Forbidden West est aussi l’un des prochains jeux à sortir mais n’a pas encore de date.

D’autres jeux exclusifs à la future PlayStation 5 ont été dévoilés, comme le jeu de course Gran Turismo 7, le jeu d’action Ratchet & Clank Rift Apart, ou encore le mystérieux Project Athia édité par Square Enix.

Parmi les jeux non-exclusifs à la console, les fans trouveront le jeu d’horreur GhostWire : Tokyo et le jeu d’action acrobatique Deathloop. Le premier sortira en 2021, mais le second n’a pas de date. Le prochain jeu de la saga horrifique Resident Evil, baptisé Resident Evil VIII : Village en fait également partie et sortira en 2021.

Hitman III, Stray, Solar Ash, Returnal ou encore Jett – The Far Shore font aussi partie des jeux qui seront disponibles sur la console.

Et pour finir, le remake de Demon’s Souls, dont on ne sait rien est attendu ainsi que Pragmata qui sortira quant à lui en 2022.

