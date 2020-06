Marvel’s Spider-Man 2 : Miles Morales dans la suite du jeu sur Playstation 5

Miles Morales est annoncé dans le jeu Marvel’s Spider-Man 2 sur Playstation 5.

Miles Morales va avoir son propre jeu. Hier, Sony a fait de grandes révélations sur la Playstation 5 et parmi elles, on trouve le jeu Marvel’s Spider-Man 2 : Miles Morales qui devrait arriver cette année. Il s’agit de la suite de Marvel’s Spider-Man, best-seller de l’année 2018.

Compte tenu de la popularité du premier titre des développeurs d’Insomniac, une suite était attendue. Puis des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles elle était déjà en cours de développement. Maintenant, c’est officiel. Non seulement il y a une suite, mais au lieu de Peter Parker, ça se concentrera sur Miles Morales.

Les premières images du jeu ont été dévoilées via une bande-annonce. On découvre Miles Morales en action et bien que les images ne plongent pas dans les détails de l’intrigue, on peut le voir affronter plusieurs méchants. L’un semble être Prowler, qui est un personnage important dans le monde de Marvel Comics, en ce qui concerne Miles.

Aucune date de sortie spécifique n’a été révélée, mais la bande-annonce indique que Spider-Man : Miles Morales sera disponible pendant la période des vacances de fin d’année 2020. Ce sera au même moment du lancement de la PlayStation 5.

Marvel’s Spider-Man 2 : Miles Morales – annonce