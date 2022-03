Obi-Wan Kenobi : Premier aperçu de Dark Vador

Premier aperçu de Dark Vador et Hayden Christensen promet un retour « puissant » dans la série Obi-Wan Kenobi.

Après un premier teaser trailer dévoilé cette semaine ainsi que des images avec Ewan McGregor et Joel Edgerton, c’est au tour d’ Hayden Christensen de faire son apparition dans la peau de Dark Vador. EW a dévoilé en exclusivité une image du personnage mythique de Star Wars qui fera on retour dans la série Obi-Wan Kenobi.

Pour le moment il reste éloigné dans la pénombre mais sa silhouette mythique est reconnaissable entre mille. On le voit émerger de sa chambre de méditation, un lieu qui lui permet de retirer son masque.

Quand EW lui demande si les téléspectateurs verront Dark Vador sans son masque, Hayden Christensen confie : « J’aimerai pouvoir vous le dire », mais évidemment, il ne dit rien. « J’ai juré de garder le secret. » Mais ce qu’il peut dire, c’est que « Nous allons voir un Vador très puissant. »

La série se déroulera huit ans après les événements de La Revanche des Sith et Ewan McGregor ne sera pas le seul à revenir dans la franchise après une longue pause, puisque Hayden Christensen sera également de retour pour incarner Dark Vador.

Pendant le tournage, McGregor aurait déclaré que retrouver son ancienne co-star était « la plus belle chose », tandis que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a taquiné que la série mettrait en vedette la « vengeance du siècle » entre les deux personnages, quelque chose les fans ont attendu près de vingt ans pour voir.

Au casting, on trouve également Joel Edgerton et Bonnie Piesse dans les rôles d’oncle Owen et tante Beru mais aussi Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell et Benny Safdie.

Obi-Wan Kenobi est réalisé par Deborah Chow, qui n’est pas étrangère à cet univers puisqu’elle a réalisé deux épisodes de The Mandalorian.

Rendez-vous le 25 mai sur Disney+ pour Obi-Wan Kenobi.

Source : EW / Crédit ©Disney/Lucasfilm