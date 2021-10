You saison 3 : Une histoire de Love meurtrière pour Joe

La série You revient sur Netflix avec une saison 3 intéressante qui arrive à maintenir le cap, même si le concept s’essouffle un peu.

La série You est de retour pour une saison 3 sur Netflix. Le drame meurtrier a souvent été désordonné et problématique mais il a aussi le don d’être convaincant, notamment grâce à son casting. Son personnage principal, Joe Goldberg, est un monstre qui se cache sous les traits d’un petit ami particulièrement attentionné et aimant. Et bien que la performance parfaite et obsessionnelle de Penn Badgley soit la force motrice de la série, You a toujours des points faibles essayant de créer une impression d’élan même lorsqu’elle fait du surplace. Certains de ses twistes sont prévisible

Maintenant de retour pour une troisième saison, You est en forme, toujours aussi sombre et cinglante et joyeusement disposée à retourner le cerveau de son public avec des retournements de situation et un final qui remet les compteurs à zéro pour Joe. Mais avant d’arriver au final, c’est dans une nouvelle vie de banlieue dans laquelle Joe s’installe cette saison. Une vie de banlieue qui est clairement un enfer pour ce nouveau papa mais aussi pour la mère.

Marié et élevant un enfant avec l’impulsive Love (génialement incarnée par Victoria Pedretti), Joe est constamment à la recherche de plus, il n’arrive jamais à se satisfaire de ce qu’il a et commence à vouloir se détacher de Love. Il voit les femmes comme des vecteurs de plaisir et de bonne compagnie, mais les blessera ou les tuera en essayant de les garder siennes. Joe et Love partagent une volonté de faire n’importe quoi pour rechercher de l’affection, mais la version de Joe est profondément calculée, tandis que Love est imprévisible et ses actions ont de graves conséquences pour les habitants qui la croisent ou menacent son mariage. Parce qu’évidemment, Love va tuer quelqu’un et déclencher un bazar monstre.

Nouvel environnement, même mécanique

La saison trois a une innovation importante par rapport aux formules précédentes de la série, le passage de la série à un nouveau cadre. La première saison était à New York et était le reflet de la culture hipster riche de Brooklyn ; la saison deux était à Los Angeles et s’est bien amusée des clichés de cette ville, que beaucoup trouvent superficielle.

Dans la saison trois, Joe a déménagé à Madre Linda, une banlieue fictive de la région de la baie de San Francisco, et si Joe avait du mépris pour les petits hipsters de Williamsburg et du dédain pour les produits biologiques de L.A., ce n’est rien à côté du dégoût pur et simple qu’il ressent pour la vie de banlieue et les habitants insupportables, opportunistes et hypocrites de Madre Linda. Parce que oui, les nouveaux personnages sont insupportables au point où on souhaite que Love et Joe les tuent à coup de couteau.

Durant les premières saisons, You est restée sur la simplicité fondamentale de son idée de base : Joe aime une femme, il l’aime beaucoup, il l’aime trop, puis il l’aime à en mourir. C’est un peu simpliste comme résumé, mais c’est en gros la mécanique de la série. Comment Joe va-t-il attirer sa dernière proie ? Sa nature violente sera-t-elle révélée ? Verra-t-elle à travers lui ? Quelqu’un le découvrira-t-il et se fera-t-il tuer pour ne pas que Joe se fasse démasquer ? Comment tout cela sera-t-il filtré à travers les problèmes d’abandon d’enfance de Joe qui reviennent perpétuellement durant la série avec des flashbacks ? L’intensité même de son obsession en fait une forme de statu quo, et crée inévitablement une question : ce rythme ne changera-t-il jamais ? Pas certain parce qu’avec Joe, l’herbe est toujours plus verte chez le voisin.

Un couple instable et toxique

Mais Joe n’est pas seul, il a une famille et une femme instable prête à tuer tout le monde sur son passage. Ils sont désormais en duo mais ce n’est pas ce que Joe voulait et évidemment, il va jeter son dévolu sur une autre victime, une autre femme qui va le rendre fou, jusqu’à tuer, évidemment.

On ne rentrera pas dans les détails pour éviter de spoiler dans cette critique, mais Joe et Love vont chacun faire des choses impardonnables et ils ne se font plus confiance. Cela va mener à des situations impossibles et pousser Joe à faire le ménage derrière Love avant qu’il arrive à son point de non retour. Même s’ils semblent techniquement faits l’un pour l’autre, Joe et Love finissent par être des ennemis, une version toxique de Mr. & Mrs. Smith.

Joe n’est pas quelqu’un de bien et pourtant, la série veut vous mettre de son côté, les scénaristes souhaitent que le public l’embrasse, même si c’est une personne qui mérite la prison. Est-ce que Love est quelqu’un de bien ? Absolument pas, elle est complètement désaxée et mérite de payer pour ses actes odieux. Mais You réussit vraiment à capter l’attention et on ne peut pas s’empêcher de regarder une fois qu’on est lancé. C’est complètement toxique, on ne peut pas le nier, mais c’est fascinant.

Une saison presque indépendante

On notera que la saison 3 de You est suffisamment indépendante des saisons précédentes pour se regarder seule. Evidemment, avoir vu les saisons 1 et 2 permet d’avoir un portrait plus large du couple meurtrier mais honnêtement, c’est presque une anthologie tant l’histoire tient par elle-même dans cette bulle de Linda Madre. Ce qui s’est passé avant n’est pas indispensable à la compréhension de cette histoire dans la saison 3.

Cependant, avoir vu les saisons précédentes permet de voir l’évolution de Joe et sa volonté à vouloir changer même si au fond, il ne changera jamais. Le vrai visage de Love est aussi démasqué alors qu’elle sombre de plus en plus dans ses travers. La série met Joe et Love dans une nouvelle situation et les force à réévaluer qui ils sont et voir s’ils sont capables d’être des personnes normales. Le défi est dur et sans spoiler, l’un des deux va perdre dans un twist mortel à la fin de la saison.

You est d’ores et déjà renouvelée pour une saison 4. On attend de voir dans quel pétrin les personnages vont se fourrer. Le concept de You est intéressant mais avec une saison 4, on a peur que la série s’essouffle. Est-ce que la série peut se réinventer une nouvelle fois ? C’est possible, mais est-ce que le public ne va pas finir par se lasser de ses manigances ?

La saison 3 de You est disponible sur Netflix.

Crédit ©Netflix