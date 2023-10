Lupin Partie 3 : Retour gagnant pour Assane Diop

Critique de la troisième partie de Lupin, qui revient en forme et plonge le héros dans une nouvelle histoire personnelle.

Assane Diop, le gentleman cambrioleur de Netflix, est enfin de retour pour une troisième partie de Lupin qui, comme son héros, réussit à garder un coup d’avance. La série française au succès international revient sur la plateforme plus de deux ans après la seconde partie, avec un Omar Sy en forme et toujours avec une mission qui est très personnelle pour son personnage charmant.

Pour les fans qui ont besoin d’un rappel : Assane Diop (Sy) s’inspire de l’histoire classique du maître du déguisement et cambrioleur de renommée mondiale Arsène Lupin, pour se venger d’injustices. Le père de Diop a été accusé à tort par son employeur, le magnat Hubert Pellegrini, du vol d’un collier inestimable et a connu une fin prématurée qui a essentiellement rendu le jeune Assane orphelin (sa mère étant absente).

En tant qu’adulte, il a cherché à se venger et a terminé la saison deux en ayant largement réussi sa mission. Pellegrini (Hervé Pierre) est embarqué par la police lors d’un concert de collecte de fonds pour lequel il avait l’intention de détourner de l’argent, et le nom de son défunt père est blanchi. Pourtant, tout n’était pas entièrement réglé puisqu’il a dû faire ses adieux à sa femme Claire (Ludivine Sagnier) et à son fils Raoul (Etan Simon). La police étant peu disposée à pardonner son suave subterfuge, la vengeance a eu un prix et Assane est désormais un fugitif connu du grand public.

Rattrapé par le passé

La deuxième saison de Lupin aurait pu constituer une conclusion solide, mais le scénariste George Kay réussi à rebondir et mène Assane dans une nouvelle aventure où il est poursuivi par la police mais est aussi forcé de continuer ses plans de génie. La troisième partie offre ainsi des rebondissements à couper le souffle qui vous donneront envie d’enchainer les épisodes pour voir si Assane réussira son coup.

Même s’il conserve des dizaines de longueurs d’avance sur les forces de l’ordre, Diop ne va pas se reposer sur ses lauriers. Un an plus tard, l’homme le plus recherché de France revient à Paris, prêt à tout risquer pour décrocher un dernier job et emmener sa famille vers une vie luxueuse, hors de portée du système judiciaire. Comme il s’agit de Lupin, les choses ne se passent pas comme prévu, entraînant une série de rebondissements et de braquages qu’il serait criminel de dévoiler.

La troisième saison – avec un budget clairement amplifié – constitue son volet le plus sanglant et le plus audacieux, avec des scènes d’action encore plus impressionnantes. Quant au butin principal, les yeux sont rivés sur une Perle Noire inestimable et un tableau de Manet. Et ce n’est pas seulement cela qui est en jeu : après des années passées à se concentrer sur les problèmes liés à son père, Diop doit affronter les cicatrices que sa mère a laissées sur son psychisme. La série revient dans les années 90 (au moment de la Coupe du Monde 98) pour en savoir plus sur comment il a géré l’absence de ses parents et comment il a été laissé à la merci d’un entraîneur de boxe avec de mauvaises intentions.

Une chose que les premières saisons n’avaient pas vraiment réussi à faire, était de réconcilier Assane avec ses origines sénégalaises. Parce que même si le héros est français, son héritage et son passé sont une partie importante de lui-même. C’est une affaire tendue, avec seulement sept épisodes pour couvrir un arc émotionnel intense qui voit un homme noir briser le traumatisme intergénérationnel qui pourrait aussi avoir des répercutions sur la vie de son propre fils.

Un anti-héros culotté

Sous ses airs suaves et son esprit malin, vous croyez sincèrement qu’il a le culot de déjouer tous ceux qui se dressent sur son chemin. Evidemment, il y a quelques moments étranges qu’on pourrait remettre en question. Une partie de la technologie utilisée par Diop est discutable, et notre « maître du déguisement » apparaît portant des perruques qui cachent à peine son identité. Mais ces déguisements ont un caractère satirique : pour les autorités, les hommes noirs sont considérés comme tellement interchangeables que le simple fait d’enfiler une perruque bon marché les dupe totalement.

Plus que tout, Lupin/Diop est devenu un héros populaire. Il est capable de charmer et de convaincre tous ceux qu’il rencontre de considérer le crime comme une construction sociale insidieuse qui existe principalement pour servir les élites sans scrupules. L’idée de la série, l’idée d’Assane Diop et l’idée d’Arsène Lupin sont plus que de simples conséquences pour un seul homme ; il s’agit de confronter le système brisé qui nous entoure et de se réjouir du fantasme de ne pas respecter ses règles. Nous avons besoin d’un anti-héros en qui croire, et Lupin est celui qui nous faut parce que ses intentions sont toujours bonnes.

On ne le cachera pas, la série tente de rectifier certaines erreurs du passé, comme enfin montrer des femmes noires qui étaient invisibles jusqu’à présent. C’est clairement un moyen pour la production de répondre à certaines critiques, cela dit, les personnages ajoutés sont intéressants. Et puis la série reste fun, pleine d’action mais contient aussi des moments touchants.

Si la grande majorité de l’histoire de la saison a une conclusion, le final se termine sur un cliffhanger qui laisse une porte grande ouverte sur une partie 4. Pour le moment, Netflix n’a pas encore annoncé de renouvellement. Il faudra attendre de voir comment la partie 3 se débrouille en termes d’audience pour savoir s’il y aura une suite.

Lupin est disponible sur Netflix.

Crédit ©Netflix