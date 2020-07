The Walking Dead : Un retour de Clementine possible

Les fans du jeu vidéo The Walking Dead ont peut-être dit au revoir à Clementine mais selon le créateur Robert Kirkman, elle pourrait revenir.

Clementine est le personnage qui a fait le succès des jeux vidéo The Walking Dead de Telltale mais les fans ont dû lui dire adieu dans The Walking Dead : The Final Season. Cependant, il est possible qu’elle revienne sous la plume de Robert Kirkman ou ailleurs. En effet, Robert Kirkman lui-même a laissé entendre que Clementine pourrait revenir d’une manière ou d’une autre.

Il y a peu, alors qu’il avait décidé de mettre un terme à sa série de comics, Kirkman a sorti un numéro spécial Negan Lives pour aider les vendeurs détaillants de comics durant ces temps difficiles de coronavirus. Dans ce numéro spécial, Kirkman a laissé un indice sur le retour de Clementine avec un « P.S. Clementine Lives » à la fin de sa lettre.

Alors est-ce le signe que Clementine reviendra dans un nouveau comic spécial à l’instar de Negan Lives ? Pour le moment, on ne sait pas vraiment de quoi il en retourne mais Kirkman n’a pas écrit ça pour rien.

Bien que Clementine n’ait pas fait le saut des jeux vidéo aux pages des romans graphiques ni dans la série, la sympathie apparente de Kirkman pour l’histoire de Clementine a déjà été notée, car c’était l’une des principales raisons pour lesquelles le propriétaire de Skybound Entertainment a choisi de sauver la série. Il serait donc logique que l’auteur de la série envisage de lui écrire une histoire.

Bien sûr, Kirkman pourrait simplement teaser les fans sans aucun plan concret pour l’avenir de Clementine d’une manière ou d’une autre. Cependant, ce qui est clair, c’est que malgré sa conclusion en 2019, l’histoire de survie de Clementine reste dans l’esprit des fans et des créateurs.

Source : GameRant / Crédit : ©TellTale