The Penguin : Une série autonome sans Batman selon les créateurs

Les créateurs de Penguin disent que la série est autonome et n’a pas besoin de Batman.

La prochaine série de Max, The Penguin, un bien spin-off du film de 2022 The Batman. Elle raconte l’histoire du personnage principal, qui est à nouveau joué par Colin Farrell, mais c’est l’histoire d’Oswald Cobblepot, pas celle de Bruce Wayne.

En effet, si vous espériez une apparition de Batman vous serez déçu parce qu’il n’aura pas de caméo de Robert Pattinson, les créateurs l’ont confirmé.

« Je n’ai pas l’impression qu’il manque quelque chose de fondamental », a déclaré Matt Reeves, qui a réalisé The Batman et qui est producteur exécutif de la nouvelle série, dans une nouvelle interview avec le magazine SFX. « J’ai l’impression que c’est une extension de ce qui existe fondamentalement. Nous savons que c’est le monde de Batman. »

Cela dit, c’est différent parce que Cobblepot est le personnage principal : « Vous empruntez une voie différente », a déclaré Reeves. « Le spectre de Batman est donc là. Le spectre du Riddler est là. Le spectre de tout ce qui se passe dans le dernier film est là. Il l’informe. Et c’est exactement là où nous commençons. »

Mais ne vous inquiétez pas puisque le Bruce Wayne de Robert Pattinson reviendra dans Batman II. Il faudra simplement patienter un peu parce qu’il ne sortira pas avant octobre 2026.

La scénariste et showrunner de Penguin, Lauren LeFranc, a déclaré qu’elle comprenait que les gens voudraient voir Batman. « Pour moi, je pense que cela a un impact différent », a-t-elle déclaré au magazine.

Elle ajoute : « Les films de Matt se déroulent à travers l’objectif de Batman, donc vous êtes en hauteur, regardant la ville d’en haut. C’est une perspective différente. Avec Oz, vous êtes dans les rues de la ville, vous êtes dans le sable et la boue et la crasse. Il lève les yeux, voulant se frayer un chemin jusqu’au sommet. »

De son côté, Colin Farrell a confié à quel point il était content de plonger dans cet univers et creuser son personnage : « J’ai adoré jouer le rôle dans le film Batman et l’idée que nous serions gâtés en ayant huit heures pour vraiment approfondir la psychologie et l’histoire de ce personnage », a déclaré Farrell. « L’histoire joue un grand rôle dans la série télévisée. »

The Penguin démarre en septembre sur Max.

Source : EW / Crédit ©Max