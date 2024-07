House of The Dragon saison 2 : Tout le monde se prépare pour la bataille finale (trailer)

La bande-annonce du final de House of the Dragon promet « aucune pitié » dans la bataille déchirante à venir. Spoilers

La fin approche et la bataille est à son paroxysme dans House of the Dragon. Après la mort de Luke lors du final de la saison 1, la saison 2 a vu plusieurs victimes de cette guerre entre les Noirs et les Verts.

Maintenant, la bande-annonce du final de la saison 2 de House of the Dragon tease une autre bataille majeure. Il semble que toutes les factions de la #TeamGreen et de la #TeamBlack marcher, naviguer et voler vers la guerre.

Après que plusieurs dragons aient gagné de nouveaux cavaliers dans l’épisode 7, la bande-annonce montre Rhaenyra, Aemond et tous les personnages principaux se préparant au combat lors de la finale de la saison 2 à venir.

Après un revers majeur lors de la bataille de Rook’s Rest dans l’épisode 4, l’épisode 7 de la saison 2 de House of the Dragon a vu les Noirs faire de gros progrès dans la guerre. L’épisode commence avec Rhaenyra et Syrax affrontant le nouveau cavalier de Seasmoke, Addam de Hull, l’un des fils bâtards de Corlys Velaryon, et donc le demi-frère de son mari, Laenor, qui montait autrefois Seasmoke. Rhaenyra et Addam ne savent pas comment il peut revendiquer Seasmoke, mais néanmoins, il promet rapidement fidélité à la reine et à ses causes.

La finale clôturera une saison qui a vu la mort de Rhaenys et de son dragon, Meleys ; la probable mutilation intentionnelle du roi Aegon par son frère, Aemond, qui a ensuite assumé le trône de fer et l’éviction d’Alicent et d’Otto Hightower du petit conseil royal.

Le final de la saison 2 de House of the Dragon sera diffusé le 5 aout sur Max.

House of the Dragon saison 2 – Trailer final