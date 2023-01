Teen Wolf : Un film nostalgique mais décevant

Critique du film Teen Wolf, une suite qui n’arrive pas à recapturer le charme de la série originale. Spoilers.

Plus de cinq ans après une conclusion plutôt satisfaisante (mais un peu bâclée), Teen Wolf revient avec un film qui n’aurait peut-être jamais dû voir le jour. Avec une durée de 140 minutes, dont une grande partie est passée au plus profond de la mythologie obscure de la série et susceptible de faire fuir les nouveaux arrivants, c’est surtout un film réservée aux fans. Malheureusement, au-delà du plaisir indéniable de revoir ces personnages, ces fans seront probablement déçus par un renouveau qui est à la recherche d’une raison d’être. Un renouveau qui n’en n’est pas vraiment un puisque le film recycle un méchant de la saison 3.

Le scénario, écrit par le créateur de la série Jeff Davis, reprend à Beacon Hills 15 ans après les événements de la série Teen Wolf, avec le loup-garou Alpha Scott McCall (Tyler Posey) utilisant son pouvoir sur les animaux pour aider les gens chaque fois qu’il le peut.

Le saut dans le temps de 15 ans, même si seulement 5 ans se sont écoulés en temps réel, était une sage décision en raison du fait qu’à 31 ans Posey, n’est plus crédible pour passer pour un adolescent, voire un jeune homme dans la vingtaine. Il en est de même pour Holland Roden (Lydia), Shelley Henning (Malia) ou encore Crystal Reed (Allison – même si on se pose des questions sur l’âge qu’elle est sensée avoir dans le film) qui ont toutes dépassé les 35 ans. C’est donc une bonne chose que les acteurs jouent un âge approprié, c’est tellement rare dans les séries américaines de nos jours.

Bis repetita de la saison 3 ?

Dans ce retour à Beacon Hills, le démoniaque Nogitsune (le grand méchant de la saison 3) réapparaît (libéré par un tiers que tout le monde avait oublié) et il est déterminé à se venger. Il y a aussi la question de la mystérieuse résurrection d’Allison Argent (Crystal Reed), morte dans les bras de Scott dans la saison 3, qui revient avec un cas d’amnésie et une haine mortelle contre les loups-garous. Mais clairement, le retour d’Allison n’a qu’un but, celui de fan-service parce qu’il ne sert en aucun cas l’histoire. Elle revient seulement pour être réunie avec Scott.

Scott a eu sa perte la plus terrible avec la mort d’Allison, un moment horrible, mais qui a propulsé son évolution pour le reste de la série. Sur le papier, la faire revenir n’est pas une mauvaise idée, sauf que dans l’exécution, certaines choses restent floues et étranges en raison de la nature de sa résurrection. A-t-elle le même âge qu’il y a 15 ans ? Si c’est le cas, cela n’a pas vraiment de sens de simplement reprendre les choses là où elles se sont arrêtées. Elle serait techniquement une ado en couple avec un homme de 30 ans ? Il est entré à l’âge adulte, a eu des expériences d’adulte alors qu’elle n’a même pas eu son diplôme de lycée ? Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponses et c’est frustrant.

Des retours agréable, mais peu explorer

Le film voit également le retour de Tyler Hoechlin dans le rôle de Derek Hale, désormais le père d’Eli, un ado de 15 ans qui a du mal à faire ressortir son côté loup-garou. (Mais qui est sa mère ?!). C’est également agréable d’avoir autant de membres de la distribution originale de Teen Wolf qui font des apparitions.

Linden Ashby est une présence bienvenue en tant que shérif Stilinski, tout comme Seth Gilliam en tant que Dr Deaton et bien évidemment la Banshee Lydia (Holland Roden), la coyote Malia (Shelley Henning), le Chien des Enfers Parrish (Ryan Kelley), le loup-garou Liam (Dylan Sprayberry), le Kanima Jackson (Colton Haynes), Mason (Khylin Rhambo), Peter (Ian Bohen), la mère de Scott Melissa (Melissa Ponzio) ou encore le père d’Allison.

Le souci, c’est que c’est beaucoup de personnages et trop peu de temps pour les revisiter. Le vrai problème de ce film est que Davis a voulu caser toute une saison de Teen Wolf en 2h20 et c’est une erreur. Cela ne laisse pas le temps pour vraiment se reconnecter avec les personnages qui ont grandi, évolué et changé de vie pour certains. En dehors de Scott, Lydia et Derek (et encore), personne n’est développé correctement. On aurait aimé passer plus de temps avec Mason, en savoir plus sa vie en dehors du fait qu’il est policier (ce qui est un mauvais choix pour lui parce qu’il est bien trop brillant pour être officier de police à Beacon Hills). Son meilleur Liam est aussi trop peu explorer et on aurait aimé une scène entre eux pour savoir où en est leur amitié.

Des absences trop remarquées

Mais la chose indéniable, c’est que la présence de tant de visages familiers rend l’absence de Stiles (Dylan O’Brien) encore plus flagrante. Indépendamment des raisons pour lesquelles O’Brien a décidé de ne pas revenir, Stiles était partie intégrante de la série originale. Même si Scott était le personnage principal, Stiles était le cœur de Teen Wolf, il était le roc de Scott et de tant d’autres personnages. Son absence se fait grandement sentir même après une faible tentative d’explication.

Le rôle de Davis était de trouver un moyen crédible d’expliquer son absence (et sa séparation de Lydia) mais il a échoué. Davis a aussi complètement ignoré Kira (Arden Cho, qui a refusé de revenir comme O’Brien) en ajoutant au casting un autre personnage avec les mêmes capacités, mais sans jamais vraiment expliquer qui elle est et pourquoi Kira n’est pas là, quand cette histoire est en rapport direct avec sa culture.

Une autre erreur est l’utilisation (ou le manque d’utilisation) de Jackson. Il ne se change jamais en Kanima (manque de budget sans doute) et le film le fait presque passer pour clown en faisant de lui un « comic relief » inutile et pas drôle. On a bien la confirmation qu’il est toujours avec Ethan, mais Charlie Carver n’apparait pas. Une autre excuse un peu bidon est donnée pour expliquer son absence.

C’est agréable de revoir Scott McCall et sa meute, sans aucun doute. Mais Teen Wolf: The Movie n’offre pas assez pour être un véritable point final à cette histoire. Le film est disjoint et expéditif offrant un dernier acte brutal qui ne plaira certainement pas aux fans. Il y a aussi de la nudité un peu gratuite avec un couple inattendu qui s’est formé. Le film n’est pas écrit comme un film mais comme une saison 7 raccourcie ne donnant pas le temps au personnage d’exister et donnant trop de temps à une créature déjà vue, n’offrant rien de nouveau. Malgré les performances de jeu d’une multitude d’acteurs de retour, cela ne justifie pas son existence. C’est plus une tentative mercenaire de Paramount+ de profiter de la nostalgie du public pour une série qui, certes avait des défauts, mais avait aussi son charme.

Le film n’est pas encore disponible en France sur Paramount+, il faudra patienter un peu.

