Superman & Lois : Dernière bataille pour Clark face à Luthor et Doomsday (trailer final)

Découvrez le trailer du dernier épisode de Superman & Lois qui verra la dernière bataille de Clark Kent face à Lex Luthor et Doomsday.

La fin est dans moins d’une semaine pour Superman & Lois. Après quatre saisons, la dernière série DC de la CW se terminera le lundi 2 décembre. La chaine a publié une bande-annonce émouvante pour les adieux épiques de la série dans laquelle le couple emblématique s’est battu pour la vérité et la justice.

L’aperçu de 90 secondes montre le Man of Steel en train de se lancer dans sa bataille finale contre Lex Luthor et Doomsday, une bataille qui a connu un début quelque peu difficile plus tôt cette semaine.

En effet, l’avant dernier s’est terminé avec Superman, en plein combat, disant à Lois et à ses fils qu’il les aimera toujours… avant d’être frappé hors de l’écran par la création tordue de Lex.

« Je voulais que ce soit un succès émotionnel et que cela se termine sur une note non résolue », a déclaré à TVLine Jai Jamison, qui a écrit et réalisé l’avant-dernier épisode. « Nous jouons vraiment sur les enjeux de ce moment-là. Et c’est un témoignage de Tyler, Bitsie, Michael et Alex. Ils ont assuré. »

Alors que nous entrons dans la dernière heure de la série, Jamison nous rappelle : « Nos personnages sont à bout de nerfs. Ils sont à leur point de rupture. Superman fait de son mieux pour tenir tête à Doomsday, mais Lex n’a toujours pas joué sa dernière carte. Pour faire face à ce monstre, il faudra que tout le monde s’unisse pour s’en sortir. »

Tout le monde, en effet. « Il est temps que tu acceptes que tu ne peux plus faire ça tout seul ! », dit Lois exaspérée à son mari dans la bande-annonce, annonçant l’arrivée de Lana et John Henry, deux des nombreux visages familiers revenant pour le final de la série.

Cet épisode final de Superman & Lois marquera la fin d’une ère sur la CW, celle des séries DC/Arrowverse. Même s techniquement la série reste en dehors de l’Arrowverse, c’est là qu’elle troue son origine, notamment avec son cast principal qui a fait ses débuts dans Supergirl.

Le final de Superman & Lois sera diffusé le 2 décembre sur la CW.

Superman & Lois – Trailer final