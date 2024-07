The Walking Dead : Saison 3 pour Daryl et Carol et annonces casting pour Dead City

La série The Walking Dead Daryl Dixon The Book of Carol obtient une saison 3 tandis que Dead City accueille des nouveaux pour sa saison 2.

Le Comic Con bat actuellement son plein et ce n’est pas un Comic Con sans The Walking Dead. La franchise, qui continue à travers deux séries depuis la fin de la série originale, a fait quelques annonces durant ces panels ce vendredi 26 juillet.

Tout d’abord, notez que Daryl et Carol reviendront au-delà de la saison 2. The Walking Dead Daryl Dixon The Book of Carol (titre à rallonge pour la saison 2) été renouvelée par AMC pour une saison 3. La production quitte la France et débutera le mois prochain et sera basée à Madrid, avec un tournage prévu dans les régions de Galice, d’Aragon, de Catalogne et de Valence.

Cette annonce arrive alors que la deuxième saison n’a pas encore été diffusée et arrivera sur AMC et AMC+ le 29 septembre. En France, la série est à voir sur Paramount+.

La troisième saison suivra Carol (Melissa McBride) et Daryl (Norman Reedus) alors qu’ils poursuivent leur voyage vers chez eux et ceux qu’ils aiment. Alors qu’ils luttent pour retrouver leur chemin, la route les égare encore plus, les conduisant à travers des terres lointaines aux conditions en constante évolution et inconnues alors qu’ils sont témoins des divers effets de l’apocalypse.

De l’autre côté de l’atlantique, à Dead City, ce sont quatre nouveaux personnages qui sont annoncés pour la saison 2. Le producteur exécutif Eli Jorné a révélé vendredi les ajouts au casting lors du panel de la série AMC.

Il s’agit de Keir Gilchrist (Atypique, It Follows), qui incarnera Benjamin Pierce ; Dascha Polanco (Orange Is the New Black, Poker Face), dans le rôle de la major Lucia Narvaez ; Jake Weary (Oh, Canada, How To Blow Out a Pipeline) dans le rôle de Christos ; et Pooya Mohseni (New York Unité Spéciale) dans le rôle de Roksana.

The Walking Dead : Dead City suit Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan) alors qu’ils voyagent dans un Manhattan post-apocalyptique, depuis longtemps coupé du continent. La ville en ruine est remplie de morts-vivants et d’habitants qui ont fait de New York leur propre monde plein d’anarchie, de danger, de beauté et de terreur.

Dans la deuxième saison, dans la guerre croissante pour le contrôle de Manhattan, Maggie et Negan se retrouvent piégés dans des camps opposés. Alors que leurs chemins s’entrelacent, ils se rendent compte que la sortie pour les deux est plus compliquée et pénible qu’ils ne l’auraient jamais imaginé.

En France, The Walking Dead : Dead City est diffusée sur Ciné+OCS.

