Game of Thrones : Maisie Williams ouverte à un retour dans la série Jon Snow

Maisie Williams n’est pas contre l’idée de reprendre son rôle d’Arya Stark dans la série spin-off de Game of Thrones centrée sur Jon Snow.

Arya Stark va-t-elle faire son retour dans l’univers de Game of Thrones ? Il a récemment été annoncé que Kit Harington préparait son retour en Jon Snow dans une série qui ferait suite à Game of Thrones. Pour le moment, HBO n’a pas donné le feu vert officiel à la série, mais l’idée que cette série voit le jour se fait demander qui pourrait revenir.

Intitulée pour le moment Snow, cette série est l’idée de Kit Harington lui-même qui souhaite continuer les aventures de son personnage. Harington a discuté de son idée à Emilia Clarke qui fut l’une des premières à être au courant du projet. Gwendoline Christie a également déclaré qu’elle était enthousiasmée par la nouvelle et qu’elle « savourerait » l’opportunité de revenir en tant que Brienne de Tarth si HBO l’appelait.

Dans une nouvelle interview avec People, Maisie Williams a rejoint ses anciennes co-stars pour exprimer son enthousiasme pour la série de Jon Snow. Elle est heureuse de la nouvelle car elle sent qu’il reste encore « tellement d’histoires » à raconter dans l’univers de Game of Thrones impliquant les survivants de la série originale.

Williams continue de faire l’éloge de Harington et indique clairement qu’elle attend le spin-off avec impatience : « Tout ce qui entoure l’histoire [de GOT] est très excitant. Nous avons eu une série si riche, et il y a encore tellement d’histoires à raconter. Je pense que c’est vraiment excitant, et je pense que Kit est un acteur tellement phénoménal. Lui jouant Jon Snow était comme une réinitialisation culturelle. Je pense que tout ce qu’il touche est magique, et j’ai hâte de voir ce que ça va donner. »

Si elle voit le jour, cette série donnerait l’opportunité à Williams de reprendre son rôle d’Arya Stark. Cette dernière pourrait accepter de revenir si on le lui demandait, mais cela dépendrait de trouver la bonne idée pour un retour d’Arya, et elle n’est pas encore tout à fait sûre que ce soit le cas, expliquant qu’elle est encore en train d’apprendre qui est vraiment Arya, notamment grâce aux fans.

« C’est évidemment une perspective très excitante, alors je ne dis jamais jamais. J’apprends encore tellement des fans que je rencontre … et ils me racontent toujours les parties de la série qu’ils aiment, les parties de la série qui étaient significatives pour eux et les parties du voyage d’Arya qui étaient significatives pour le leur, » confie Williams.

« J’ai l’impression d’apprendre tout cela pour la première fois d’une certaine manière en ce moment. Donc, je suis toujours en train de reconstituer ce que je pense que cela devrait être, ce qui, selon moi, rendrait les gens heureux et ce qui, selon moi, serait également épanouissant, en tant qu’actrice, pour faire une sorte de transition. »

Elle veut quelque chose de nouveau pour Arya : « Nous ne pouvons pas simplement faire la même chose que nous avons faite – cela doit être nouveau. Mais quelles sont les parties que nous voudrions emporter avec nous et quelles sont les parties que nous ferions différemment ? Donc je pense que je suis encore en train de découvrir ça. »

Il y a donc toujours un espoir de revoir Arya, mais cela dépendra de la façon dont son histoire est géré afin de ne pas répéter ce qui a déjà été fait. Mais avant d’en arriver là, la série doit avoir l’approbation de la chaine et ce n’est pas encore le cas. Kit Harington y travaille.

Source : People / Crédit ©HBO