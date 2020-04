Japan Expo 2020 : La 21ème édition reportée en 2021 à cause du coronavirus

La Japan Expo reporte sa 21ème édition à l’année prochaine à cause du coronavirus.

C’était à prévoir, comme de nombreuses autres manifestations annuelles, la Japan Expo reporte son édition 2020 à l’année prochaine. Suite aux annonces du gouvernement la semaine dernière concernant les festivals et rassemblements de personnes jusqu’à mi-juillet, les organisateurs ont annoncé le report de Japan Expo à juillet 2021.

« Notre priorité est la sécurité de tous les intervenants et de tous les visiteurs du festival. Il est inconcevable pour nous de faire un Japan Expo sans que toutes les conditions de qualité et de sécurité soient réunies, » confient Sandrine Dufour, Jean-François Dufour et Thomas Sirdey, fondateurs de Japan Expo, dans un communiqué.

Cette annulation est tout de même très coûteuse pour l’événement qui est un festival indépendant et ne touche aucune subvention. Les seuls revenus sont ceux générés par la vente des tickets et des stands.

Le festival emploie 35 personnes à plein temps, et 500 saisonniers, intermittents et freelances à l’approche du festival, et collabore avec près de 900 exposants, 80 associations, plus de 200 participants et artistes, et de très nombreux partenaires et prestataires.

Ces entreprises et leurs collaborateurs, ces indépendants représentent plus de 10 000 personnes qui ne pourront pas travailler cet été, et pour qui l’impact économique sera terrible à titre personnel, explique le communiqué.

« La situation est délicate mais, en 20 ans, nous en avons vu de toutes les couleurs et nous sommes toujours là. Grâce au soutien de tous – équipe, saisonniers, visiteurs, prestataires, intervenants, exposants – et à notre passion commune, nous nous relèverons et Japan Expo sera plus fort. »

« Nous savons que nous pouvons compter sur la solidarité et la bienveillance de tous, à tous les niveaux. Nous en sommes les témoins reconnaissants quand nous voyons les réactions des fans sur Internet, l’énergie de nos équipes ou les réponses de certains de nos exposants et prestataires.

D’ailleurs, l’équipe de Japan Expo va profiter de ce temps pour déployer toute son énergie pour faire de Japan Expo 21ème Impact la grande fête que tout le monde attend tous les ans avec impatience. »

La Japan Expo est donc reportée du 15 au 18 juillet 2021 au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Notez aussi que Japan Expo Sud aura lieu du 5 au 7 mars 2021 au Palais des Congrès et des Expositions Marseille Chanot.

Crédit ©Japan Expo