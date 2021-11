Gossip Girl : Comment la nouvelle série diffère de l’originale (Spoilers)

Découvrez le twist du premier épisode de la nouvelle version de Gossip Girl qui diffère de l’originale. Spoilers.

Elle est de retour. Après 9 ans d’absence, Gossip Girl revient pour se mêler des vies des riches ados de Manhattan. Dan Humphrey a pris sa retraite de bloggeur à potins pour devenir un auteur à succès (ce sont les personnages de la série qui le révèlent). Serena, Blair, Nate ou encore Chuck ne sont plus là, mais leurs noms continuent de hanter les couloirs de ce lycée huppée de l’Upper East Side de New York. Ils sont cités de nombreuses fois.

Autrefois une lutte de pouvoir entre Blair Waldorf et Serena van der Woodsen pour le titre d’adolescente la populaire de l’Upper East Side, le conflit principal de la série tourne désormais autour de deux demi-sœurs qui n’ont pas grandi ensemble : Julien Calloway (Jordan Alexander), influenceuse mode et fille riche d’un producteur lauréat d’un Grammy, et Zoya Lott (Whitney Peak), fraichement arrivée de Buffalo et fille d’un homme aux revenus modestes qui déteste les riches.

Zoya et Julien se rencontrent pour la première fois au lycée Constance Billard après avoir communiqué secrètement sur les réseaux sociaux et au téléphone pendant plusieurs années. Leurs pères se détestent, car ils étaient impliqués dans un triangle amoureux avec leur mère avant son décès, mais les sœurs sont plus que désireuses de créer des liens, c’est pourquoi elles complotent derrière le dos de leurs pères pour fréquenter la même école.

Naturellement, à la fin de cet épisode, elles se détestent et se déclarent presque la guerre. Mais la racine de leur désaccord est beaucoup plus compliquée que de vouloir atteindre un pic de popularité ou de capter l’attention d’un garçon. Certaines d’entre elles impliquent des tensions de classe sociale, ce qui nous amène à un autre élément majeur de la configuration de cette série : Gossip Girl elle-même.

Gossip Girl déjà révélée

Dès le départ, la série ne perd pas de temps pour révéler qui se cache derrière Gossip Girl 2.0. Contrairement à la série originale, l’identité de la nouvelle Gossip Girl n’est pas un mystère pour le public, on la voit se créer sous nos yeux. La professeure Kate Keller qui vient d’arriver dans l’école est absolument choquée par le manque de respect des riches élèves de l’école. Avec ses collègues, elle apprend l’existence de Gossip Girl par une autre de leur collègue qui apparemment, était lycéenne à l’époque et a même été accusée d’être Gossip Girl (on ne va pas mentir, nous n’avons aucune idée de qui elle est, on ne s’en souvient pas). Elle explique que c’était son camarade de classe Dan Humphrey et cela leur donne une idée : faire revivre ce blog en le transformant en compte Instagram.

Voilà, Gossip Girl est donc une bande de profs mécontents qui se comportent pire que des ados et vont probablement briser quelques vies avec leurs enfantillages. Cela n’a pas beaucoup de sens parce que clairement, des adultes qui racontent des ragots sur la vie sexuelle de leurs élèves est absolument ridicule. C’est aussi très facilement tractables parce qu’ils n’ont pas l’air de couvrir leurs arrières. On ne parle pas non plus du fait qu’un prof ait photographié ses élèves mineurs à moitié nus, c’est de la pornographie enfantine et c’est facile de les attraper.

Ces professeurs terribles vont semer la pagaille sans vraiment se soucier du mal qu’ils peuvent créer, du moins pour le moment. La situation risque rapidement de dégénérer. Pourquoi ces professeurs sont si attachés à ce que ces ados pensent d’eux ? Ils sont assez pathétiques dès le départ, surtout Mrs Keller qui s’acharne sur des gamins. Evidemment, les élèves ne sont pas des modèles, ce sont des gamins, mais de leur part, c’est attendu.

En plus du fait qu’on connait rapidement l’identité de Gossip Girl, la série diffère dans la diversité du casting. Les deux actrices principales sont noires avec une qui est riche et l’autre qui ne l’est pas. Il y a également les orientations sexuelles des personnages qui sont plus ouvertes que l’originale, il y a une fluidité qui n’existait pas dans la série de 2007. Evidemment, il y a encore ce trope que les personnes bisexuelles/pansexuelles sont incapables de monogamie, mais il faut bien être sulfureux, c’est Gossip Girl après tout. La série a également une actrice trans à son casting, dont la transidentité du personnage n’est pas discuté, du moins pour l’instant.

Gossip Girl, c’est le mardi à partir de ce 23 novembre sur Warner Bros TV.

Gossip Girl – Trailer du reste de la saison 1