The Walking Dead Daryl Dixon saison 2 : Les retrouvailles entre Daryl et Carol ont été modifiées

Norman Reedus et Melissa McBride expliquent comment les retrouvailles entre Daryl et Carol ont été modifiées dans la saison 2 de The Walking Dead Daryl Dixon.

Ils sont enfin réunis ! Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride) se sont finalement retrouvés dans le dernier épisode en date de The Walking Dead : Daryl Dixon – The Book of Carol. Contrairement à Rick (Andrew Lincoln) et à Michonne (Danai Gurira), qui se sont réunis dans le tout premier épisode de The Ones Who Live, cela a pris beaucoup plus de temps à Daryl et Carol, mais n’était pas moins émouvant.

La réunion tant attendue a eu lieu alors que le Nid était infiltré par l’armée de Genet composée de soldats et de super zombies. Après avoir été libéré par son geôlier pour l’aider à combattre les marcheurs affamés, Daryl a saisi son arme et a commencé à fracasser le crâne de tous les zombies qui s’approchaient. Pendant qu’il s’occupait d’eux d’un côté, Carol leur tirait dessus de l’autre – jusqu’à ce qu’ils se voient enfin à travers ce carnage. Et puis, ce fut la grande accolade entre les amis.

Cependant, ce n’est pas comment les choses auraient dû se passer. Reedus a confié à Entertainment Weekly que ce n’est pas ainsi que la scène a été écrite à l’origine. « C’était écrit différemment à l’origine lorsqu’elle me trouve en prison », révèle Reedus. « Et nous avons parlé de le changer. »

Alors pourquoi ce changement ? « Je voulais que l’émotion soit différente », explique Reedus. « Pas seulement : « Oh, elle me trouve et je suis faible. » Je voulais que ça commence faiblement, puis il sort et se transforme en machine à tuer et puis juste en un instant tout se calme, le son s’éteint et c’est du genre… « Est-ce que c’est réel ? Tu es juste devant moi. » Nous avons donc travaillé là-dessus. »

Finalement, c’était une question d’intensité. « Cela devait être différent du fait que tu viens de me trouver », dit Reedus. « L’énergie devait être hors de ce monde lorsque cela se produisait. Cela devait être frénétique, juste de l’adrénaline pure. »

Quant à McBride, elle a adoré la façon dont la grande scène s’est finalement déroulée. « Je pensais que c’était tout simplement charmant », a déclaré l’actrice à EW. « C’était un décor tellement magnifique, et il travaille tellement dur pour se battre contre tous ces marcheurs et ça a dû être absolument bizarre pour lui parce que si elle le cherche, il n’en a aucune idée. Et de la voir parmi tous les gens dans le monde à l’autre bout du monde juste devant lui, ça devait être tellement étrange ! »

Et du point de vue de son personnage ? « Oh mon Dieu, c’est un monde à part, et l’idée qu’elle a réellement réussi. Il est juste devant elle ! Il est là après tout ce qu’il a fallu pour y arriver. C’était beau, charmant et doux. Et puis retour à l’action. Je pense que je préfère de loin cette interprétation que l’autre. »

McBride partage également ce que c’était que de filmer dans le célèbre Mont Saint-Michel en plein hiver. « Plus on montait, plus il y avait beaucoup de vent et il faisait très froid », se souvient-elle. « C’était vraiment brutal de tourner là-dedans. C’est un endroit incroyable, et j’ai seulement tourné là-haut, là où je rencontre Isabelle [Clémence Poésy]. Ces tournages étaient extrêmement venteux et froids, et les tournages de nuit aussi ! »

The Walking Dead : Daryl Dixon – The Book of Carol est disponible chaque lundi sur Paramount+.

Source : EW / Crédit ©AMC