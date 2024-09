Doctor Who : Archie Panjabi décroche un rôle de méchante

Archie Panjabi rejoint la prochaine saison de Doctor Who dans un rôle de méchante.

Archie Panjabi (The Good Wife, Under the Bridge), lauréat d’un Emmy Award, rejoint la prochaine saison de Doctor Who. L’actrice, aussi vue dans Snowpiercer, The Fall ou encore Blindpsot, jouera le rôle d’une méchante dans les nouveaux épisodes en préparation, selon des sources de Deadline.

Les détails concernant son personnage restent secrets. La BBC et Disney+ ont refusé de commenter cette histoire, mais une question vient à l’esprit : sera-t-elle la nouvelle version du Maître ?

Panjabi rejoint Ncuti Gatwa, qui joue actuellement le rôle du Time Lord titulaire ; Millie Gibson, qui incarne sa compagne Ruby Sunday ; et Varada Sethu, qui sera la nouvelle acolyte du Docteur à bord du TARDIS, Belinda Chandra.

Cataloguée saison 1, la précédente saison de Doctor Who a vu Ncuti Gatwa reprendre le rôle du célèbre Docteur. Accompagné de Ruby Sunday (Gibson), le Seigneur du Temps a voyagé à travers le temps et l’espace, avec des aventures allant de l’époque de la Régence en Angleterre à des mondes futurs déchirés par la guerre. Tout au long de leurs aventures dans le TARDIS, ils ont rencontré des amis incroyables et des ennemis dangereux, dont un terrifiant croque-mitaine et l’ennemi le plus puissant du Docteur à ce jour.

Avant de découvrir Archie Panjabi dans la série, comme le veut la tradition, l’épisode spécial des fêtes de fin d’année, intitulé Joy to the World, sera diffusée le jour de Noël sur la BBC et Disney+. Nicola Coughlan (La Chronique de Bridgerton, Derry Girls) incarnera Joy.

Panjabi est surtout connue pour avoir joué Kalinda Sharma au cours des six saisons de la série à succès CBS The Good Wife. Elle a reçu trois nominations aux Emmy Awards pour ce rôle, dont sa première victoire en 2010 pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique. Elle était récemment dans Under The Bridge sur Disney+ ainsi que dans la série Hijack d’Apple TV+ avec Idris Elba. Elle joue actuellement dans la série Peacock Original, Departure, dont elle est productrice exécutive.

La série BBC et Disney+ devrait revenir en 2025.