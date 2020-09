PlayStation 5 : Date de sortie et prix annoncés

Sony annonce enfin une date de sortie ainsi que les prix des deux modèles de la nouvelle PlayStation 5

C’est maintenant officiel, la PlayStation 5 a une date de sortie et un prix de lancement. Pour la France, c’est le jeudi 19 novembre 2020 que seront disponibles les 2 modèles de PlayStation 5. Hormis le lecteur de disques BR UHD, technologiquement, les deux modèles sont absolument identiques :

• PlayStation 5 Digital Edition au prix maximum conseillé (PMC) de 399,99€

• PlayStation 5 intégrant un lecteur de disques Blu-Ray Ultra HD au PMC de 499,99€

Les jeux PlayStation 5 disponibles le jour du lancement, issues de SIE Worldwide Studios sont les suivants :

• Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games)

• Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomniac Games)

• Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

• Astro’s Playroom (Japan Studio) – pre-installé sur la PS5

• Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)

• Destruction AllStars (Lucid Games / XDEV)

Il y aura également des jeux d’éditeurs tiers disponibles le 19 novembre, comme le très attendu Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard).

Les trailers des jeux présentés lors de l’événement sont à voir sur la chaine YouTube de PlayStation.

Le PlayStation Plus arrive lui aussi sur PlayStation 5 et avec lui le PlayStation Plus Collection.

Une collection de hits de la PS4, offerts aux abonnés PS Plus, sur PS5, il y aura, entre autres : Uncharted 4 : A Thieft’s End, God of War, The Last of Us Remastered, Batman™ Arkham Knight, Bloodborne, Monster Hunter: World, Persona 5, etc.

Pour finir, la campagne de réservation sur la PlayStation 5, ses jeux et ses accessoires commence dès aujourd’hui, 17 septembre.

