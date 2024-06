The Boys saison 4 : Le créateur tease une tournure sombre pour Billy Butcher

Le créateur de The Boys tease une tournure sombre dans le destin de Billy Butcher et explique la photo explicite. Spoilers.

The Boys est enfin de retour pour une nouvelle saison et le premier épisode a de nouveau laissé ses fans fascinés. Les téléspectateurs ont découvert Billy Butcher (Karl Urban), aux prises avec les conséquences désastreuses de ses actes. L’ex chef des Boys lutte désormais contre une maladie en phase terminale, sombre conséquence dû à son abus de Temp V, un médicament conçu pour conférer des super pouvoirs temporaires.

Eric Kripke, le showrunner, a récemment discuté de l’histoire sombre qui entoure Butcher alors qu’il poursuit son combat contre les super-héros corrompus. S’adressant à Variety, Kripke a fait allusion à quelque chose de plus profond, peut-être encore plus sombre, de la situation difficile de Butcher, au-delà de ses problèmes de santé actuels.

« Nous avons établi à la fin de la saison 3 que la quantité de Temp V qu’il s’injectait dans les veines allait le tuer. Et bien sûr, c’est le cas. Mais en fin de compte, V est une drogue mystérieuse et insidieuse, et ça vous bousille complètement. Et cela commence tout juste à laisser entendre qu’il se passe plus de choses à l’intérieur de Butcher que ce que les médecins ont peut-être découvert. »

Il semble que si Temp V confère des pouvoirs redoutables, ses répercussions s’étendent bien au-delà des maux physiques qu’il induit. La substance, un dérivé du Composé V, a fait des ravages sur le système nerveux de Butcher, provoquant notamment des tumeurs cérébrales dues à son utilisation excessive, bien au-delà de la dose recommandée.

Alors quel destin attend Butcher ? Si pour le moment il est difficile d’avoir une réponse précise, on peut regarder ailleurs pour trouver un début de réponse. Dans la série animée The Boys Presents Diabolical se trouve une histoire qui reflète les développements inquiétants observés dans le scénario de Butcher.

En effet, un épisode de Diabolical présente Sun-Hee, une femme en phase terminale dont la prise de Composé V – la version originale du médicament causant l’affliction de Butcher – entraîne des conséquences imprévues. Désespéré, son mari lui administre le médicament, qui non seulement lui confère des super pouvoirs, mais transforme également son cancer en une tumeur vivante et destructrice.

Cet arc narratif dans Diabolical soulève des parallèles avec la situation difficile actuelle de Butcher. Récemment, les téléspectateurs ont été témoins de quelque chose de mystérieux et troublant se déplaçant sous sa tempe, faisant allusion à une éventuelle tumeur qui prend vie, un scénario étrangement similaire à celui de Sun-Hee. Cela pourrait suggérer que l’abus de Temp V par Butcher pourrait entraîner une métamorphose tout aussi grotesque, où sa tumeur pourrait gagner en autonomie et en pouvoirs potentiellement dévastateurs.

Kripke reste discret sur les détails, mais il a laissé entendre que tous les effets de Temp V n’ont pas encore été divulgués. Cela ouvre la porte à diverses possibilités, y compris le triste potentiel de Butcher confronté non seulement à une bataille pour le contrôle contre des menaces extérieures, mais également contre son propre corps en mutation.

Ailleurs, Kripke a discuté de cette photo très explicite d’anus que Butcher a envoyé à Victoria Neuman (Claudia Doumit). Sur les réseaux sociaux il révèle que cette partie intime n’appartient pas à Karl Urban. Il s’agissait d’une doublure et Kripke a personnellement choisi la photo après avoir examiné une vingtaine d’options différentes.

Il écrit : « l’anus de #TheBoys Saison 4, Ep 1 n’est PAS celui de Butcher (ou de Karl). Nous avons embauché un mannequin (je ne connais pas son nom). J’ai choisi la photo, sur la base d’environ 20 photos de trou du cul différentes. Oui, Hollywood est une usine à rêves glamour. »

Because hundreds of you asked: the butthole from #TheBoys Season 4, Ep 1 is NOT Butcher’s (or Karl’s). We hired a model (I don’t know his name). I chose the pic, based on about 20 different butthole shots. Yep, Hollywood is a glamorous dream factory. @TheBoysTV pic.twitter.com/VGY2NNAPkp

— Eric Kripke (@therealKripke) June 17, 2024