The Bear saison 2 : Aussi délicieuse que la saison 1

Critique de la saison 2 de la série culinaire The Bear, qui arrive aujourd’hui sur Disney+, à déguster sans modération.

La série The Bear, (sous titrée Sur Place ou à Emporter en français), revient pour une saison 2, tout aussi savoureuse que la première. Après une saison 1 absolument phénoménale diffusée l’an dernier sur Hulu aux Etats-Unis et Disney+ dans le reste du monde, la série portée par Jeremy Allen White (Shameless) fait son retour et elle est encore plus délicieuse qu’avant. En effet, la série est plus en forme que jamais et confirme que son succès initial n’était pas un accident. Son créateur, Christopher Storer continue d’offrir une série pleine d’esprit et profonde, et même si certains épisodes laissent le téléspectateur en crise d’angoisse, on demande du rab.

La première saison, qui est devenue un succès rapide principalement grâce au bouche-à-oreille, s’est terminée lorsque Carmy (Jeremy Allen White) et son équipe hétéroclite ont réussi à se réunir en tant que brigade de cuisine et – grâce à des liasses de billets planquées par Michael (Jon Bernhal) dans des boites de tomates en conserve – sont sur le point de remettre sur pied le restaurant de la famille Berzatto, changeant son nom de Original Beef à The Bear.

Nouveau départ

Mais la remise sur pied et le changement du restaurant ne sera pas une tâche facile. Le stresse de la saison 1 est toujours très présent car Carmy et Sydney (Ayo Adebiri) ont peu de temps pour tout mettre en place et ils ont du pain sur la planche. Même après que Carmy ait nommé sa sœur Natalie alias Sugar (Abby Elliott) en tant que cheffe de projet, la découverte de divers problèmes profonds avec le bâtiment, le calendrier impossible exigé par leurs nouveaux accords de prêt avec l’oncle Jimmy (Oliver Platt) et la présence toujours volatile de l’imprévisible Cousin Richie (Ebon Moss-Bachrach), gardent le projet sous tension.

Les membres du personnel de cuisine eux-mêmes sont envoyés vers de nouvelles expériences afin de perfectionner leurs talents. Cela permet d’approfondir leurs histoires ainsi que les liens qui les unis les uns les autres et avec The Bear.

Le chef pâtissier Marcus (Lionel Boyce) se rend au Danemark pour apprendre de nouvelles techniques, rassembler des idées et revenir avec des créations inspirées pour le nouveau restaurant. Il prend des dispositions pour les soins médicaux de sa mère souffrante avant de partir, prenant tous les jours de ses nouvelles. S’il est difficile pour lui de la laisser quelque temps, Marcus ne peut pas passer à côté de cette opportunité qui lui s’offre à lui.

De leur côté, Tina (Liza Colón-Zayas) et Ebra (Edwin Lee Gibson) sont envoyés à l’école culinaire, et leurs parcours respectifs sont intéressants à observer. Cette expérience va avoir un impact très différent sur les deux membres les plus âgés de la brigade. Tina va s’épanouir et enfin trouver sa place, tandis qu’Ebra va avoir plus de mal à s’adapter. Mentalement et physiquement, les deux chefs sont à des endroits bien différents.

Une équipe 4 étoiles

Après des années à jouer Lip Gallagher dans Shameless sans accolade des siens, Jeremy Allen White a enfin la reconnaissance qu’il mérite, recevant un Golden Globe, un Critics Choice Award et un SAG Award sa performance pour la saison 1 ainsi qu’une nomination aux Emmy Awards. Il est absolument parfait dans le rôle de Carmy et prouve sont talent une fois de plus. Mais The Bear ne repose pas que sur ses épaules parce qu’Ayo Adebiri est brillante et vole chacune de ses scènes. Elle incarne Sydney avec subtilité et lui donne une âme de battante. Sydney est un personnage fascinant, elle a des objectifs et elle est à deux doigts de les réaliser.

The Bear n’est pas qu’une série sur la mise en place d’un restaurant, c’est une série qui traite de traumatismes, de l’acceptation de la perte et de la manière dont on peut s’expier de sa culpabilité. C’est aussi une série où chacun tente de trouver un peu de bonheur là où c’est possible tout en réalisant ses rêves.

Carmy va avoir une histoire d’amour mais est-il capable d’être un petit ami présent tout en travaillant sur ce monstre qu’est The Bear ? Sydney mise beaucoup sur cette entreprise, mais a-t-elle le soutien de Carmy à 100% ? Richie est en pleine crise existentielle, va-t-il trouver réponses à ses questions ? Cette saison reste très concentrée sur le restaurant, mais elle n’oublie pas les individus derrière, ceux qui font des sacrifices pour leur passion.

The Bear est clairement l’une des meilleures séries du moment. Entre son casting absolument phénoménal, son écriture impeccable et sa réalisation frénétique, la série garde le punch de la saison 1 tout en réussissant à approfondir chacun de ses personnages. La série passe de moments sombres à des moments plus légers sans jamais perdre son identité. C’est chaotique, certes, mais c’est un chaos absolument calculé de la part du créateur qui nous sert un repas copieux à chaque épisode et on en redemande. L’épisode 6 en particulier (rempli de guest-stars 5 étoiles), est probablement l’un des meilleurs épisodes de télévision jamais réalisé. Une masterclass.

La saison 2 de The Bear est disponible sur Disney+.

Crédit ©Disney+