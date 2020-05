Murder saison 6 : Qui est mort, qui est vivant et quid de Wes dans le final ? (SPOILERS)

Retour sur le final de How To Get Away With Murder qui répond à plusieurs questions. Qui est vivant, qui est mort et l’apparition de Wes expliquée. SPOILERS.

How To Get Away With Murder, c’est fini. Jusqu’au bout, la série aura tenu son public en haleine. Après avoir teasé la mort d’Annalise et la réapparition de Wes pendant des mois, on sait enfin exactement ce qui s’est passé. C’est un final complètement dingue qu’a offert la série après 6 saisons de batailles juridiques, de meurtres et autres injustices.

Tout d’abord, sachez que la justice a été rendue et qu’Annalise a été jugée non-coupable de tous les chefs d’accusation de meurtres qui pesaient sur elle. Elle sort ainsi de là libre mais cela mène Connor en prison parce qu’il n’a pas eu le même arrangement que Michaela qui a été très égoïste. Elle a clairement aliéné tout le monde autour d’elle et se retrouve seule parce que plus personne ne veut avoir affaire à elle.

Qui est mort ?

Après le procès d’Annalise, la Gouverneur Birkhead (Laura Innes) était sur le point de tomber pour conspiration après qu’un enregistrement d’une conversation entre Xavier Castillo et Hannah Keating, deux personnes désormais mortes, ait été écouté par la cours. Clairement, sa culpabilité était de plus en plus évidente et le FBI est aussi confondu par Nate quand il a décidé de dire la vérité à la barre au lieu d’accepter leur pot de vin de 20 millions de dollars.

Mais Birkhead ne sera jamais poursuivie en justice parce que Frank (Charlie Weber) s’est présenté à l’extérieur du palais de justice et a tiré plusieurs fois sur elle, la tuant. Les hommes de la Gouverneur ont riposté et Frank a été abattu à son tour. Comme si ce n’était pas assez traumatisant, Bonnie (Liza Weil) a vu ce que Frank faisait et a couru dans la ligne de tir pour essayer de l’arrêter, et elle a également été tuée par balle. Frank est mort dans ses bras et Bonnie est morte dans les bras d’Annalise. Cette scène fut déchirante. Et les morts ne s’arrêtent pas là puisque le père de Laurel, Jorge Castillo (Esai Morales) est poignardé à mort en prison après avoir témoigné en faveur de Birkhead. Ce fut un bai de sang avec 4 décès violents dans l »épisode.

Les funérailles d’Annalise

Les derniers moments du final de la série ont répondu à deux questions importantes : Comment Wes (Alfred Enoch) peut-il être présent aux funérailles d’Annalise et comment est-elle morte ? Sachez qu’elle n’est pas morte lors de la fusillade sur les marches du palais de justice et il s’avère que ce n’était même pas du tout Wes.

La scène des funérailles est en réalité un flashforward durant les obsèques d’Annalise, des décennies plus tard, après qu’elle eut vécu une longue vie bien remplie. Elle est morte de vieillesse, personne ne l’a tuée. Dans cette scène, Alfred Enoch joue Christopher le fils de Laurel et Wes, qui a accompagné sa mère âgée aux funérailles. Des funérailles qui donnent l’occasion de découvrir ce que chacun est devenu des années après le procès.

Connor et Oliver (Conrad Ricamora) étaient également aux funérailles, où il a été révélé qu’ils étaient toujours ensemble malgré le fait que le passage en prison de Connor menaçait leur relation. Michaela n’était pas aux funérailles, mais on la découvre être assermentée en tant que juge avec ce qui ressemblait à ses petites-filles à ses côtés. De son côté, Nate (Billy Brown) a fini par ouvrir le Lahey Justice Center avec les 20 millions de dollars qu’on suppose qu’il a finalement reçus dans le procès pour mort injustifiée de son père.

La boucle est bouclée

Quant à Annalise, un montage de sa vie est dévoilé tandis qu’Eve (Famke Janssen) prononce son éloge funèbre, montrant tous ses plus grands succès mais aussi ses déboires. Elle est restée proche de Tegan (Amirah Vann), a assisté aux funérailles de sa mère, elle a rechuté et s’est remise à boire et elle a eu d’autres histoires d’amour avec des hommes et des femmes. Le montage, très émouvant, s’est terminé avec Annalise vieille sur une plage, marchant seule.

Pour boucler la boucle de cette série, la scène finale a montré Christopher traversant le campus de Middleton à vélo en route pour la classe, ce qui est un rappel parfait à Wes dans le tout premier épisode. Et pour le twist final, il se trouve qu’il n’était pas là en tant qu’étudiant en droit, mais en tant que professeur de droit. Il enseigne sa propre classe de droit pénal – ou comme le mentor de son père l’appelait, « How to Get Away with Murder ». C’est une bonne fin qui donne presque envie de voir une série spin-off centrée sur Christopher Castillo.

Une série qui a brisé des barrières

Clairement, la série aura eu ses hauts et ses bas, mais elle fut un régal à suivre pendant 6 saisons. Se furent 6 saisons de twists, de meurtres, de frustration, d’émerveillement et surtout 6 saisons de Viola Davis au top de son art.

La série aura brisé des barrières avec une femme noire bisexuelle en tant que personnage principal, ce qui n’est quasiment jamais arrivé à la télévision américaine, sur une chaîne de grande écoute. On a aussi pu voir la relation d’Oliver et Connor évoluée comme c’est rarement le cas avec les couples gay et encore mois avec un couple séro-discordant. La série a mis en son centre des gens qui ont toujours été marginalisés et elle leur a donné une plateforme tout en divertissant avec des histoires bien ficelées, parfois dingues, mais aussi croustillantes.

Si on y regarde de plus près, le créateur Peter Nowalk (et non Shonda Rhimes quin on le rappelle, n’est pas la créatrice mais la productrice exécutive et n’a jamais écrit un seul épisode de la série) est entré dans l’histoire avec sa série en termes de sexualité et d’ethnicité. C’est une série qui a permis de donner du relief à une femme qui est rarement le centre de l’attention, une femme forte et fragile qui a traversé l’enfer, qui a été traîné dans la boue mais qui a fini par avoir justice.

Annalise Keating est probablement l’un des personnages les plus forts de la télévision de ses 10 dernières années et elle fut incarnée par l’une des meilleures actrices de sa génération. Viola Davis n’a pas gagné un Emmy Award pour rien et sa performance dans ce dernier épisode prouve que cette récompense est méritée.

How to Get Away with Murder nous manquera, Annalise Keating nous manquera mais il est temps de lui dire adieux et de la laisser reposer en paix.

Crédit ©ABC