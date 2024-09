Dexter Original Sin : Premier trailer et date de diffusion pour la série préquelle

Premier trailer et date de diffusion pour Dexter Original Sin, la série préquelle de Dexter.

La série Dexter Original Sin a enfin un premier trailer ainsi qu’une date de diffusion. La préquelle sur la genèse du tueur en série Dexter Morgan arrivera sur Paramount+ le 13 décembre.

Se déroulant en 1991 à Miami, Dexter : Original Sin ramène le public dans les années de formation du jeune Dexter Morgan, joué par Patrick Gibson. La série suit la transformation de Dexter d’un étudiant normal à un tueur en série en développement alors qu’il est aux prises avec ses pulsions violentes et intenses.

Alors que Dexter cherche à exploiter son côté sombre, son père adoptif Harry Morgan (Christian Slater) le prend sous son aile pour l’aider à contrôler ses pulsions. Ensemble, ils créent le fameux Code que Dexter suivra tout au long de sa quête de justice sans être détecté par les forces de l’ordre.

La bande-annonce comprend des scènes sur l’enfance de Dexter et durant son stage en médecine légale au sein du service de police du métro de Miami. Cette intrigue secondaire rend le personnage de Dexter encore plus intrigant alors qu’il commence à fusionner ses aspirations professionnelles avec ses sombres envies. Le scénario raconte comment Dexter maintient un équilibre entre sa double vie d’expert légiste émergent et l’autre étant sa quête secrète de justice.

Patrick Dempsey, Molly Brown, James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson et Sarah Michelle Gellar rejoignent Gibson et Slater dans le casting.

A notez que Michael C. Hall revient en tant que narrateur et producteur exécutif de la série.

Aux commandes se trouve le showrunner Clyde Phillips, qui a dirigé les quatre premières saisons de la série originale, généralement citées comme étant les meilleures de la série.

Rendez-vous le 13 décembre pour replonger dans l’univers de Dexter.

Dexter Original Sin – Teaser