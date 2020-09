Justice League Snyder’s cut : Junkie XL présente le nouveau thème du film

Découvrez le thème du Synder’s Cut de Justice League composé et présenté par Junkie XL à l’occasion de la seconde partie du DC Fandome

C’est peut-être la (re) sortie cinéma la plus attendue de 2021 : Justice League Snyder’s Cut. Alors que le DC fandome vient de mettre en ligne l’intégralité de la line-up aujourd’hui pour 24h, avec 5 mondes à explorer, panels et contenus exclusifs, voici que Justice League version 2.0 se dévoile un peu plus, au delà de la bande annonce et du teasing du panel du 22 août.

Si l’on savait que le film serait corrigé en intégralité par son réalisateur originel, loin de la version de Whedon vue en salle avec un vision plus noire et plus adulte, un montage revisité et des plans inédits, l’on ne savait jusqu’où Zack Snyder irait dans ce nouveau Justice League.

Un Justice League de 4 heures, qui changera aussi de couleur sonore. En effet, Danny Elfman qui avait été le compositeur de la bande originale du Justice League de 2017 est remplacé par Junkie XL, habitué de Snyder.

A l’occasion du DC Fandome, le réalisateur a dévoilé son travail pour le Snyder’s Cut, avec un nouveau thème pour nos justiciers, loin de celui qui a été entendu dans le film en salle à découvrir ci-dessous.

Un thème bien évidemment épique et plus orchestral, pour une bande originale sur laquelle travaille encore le compositeur, puisque ce qui a déjà été fait en amont il y a 4 ans ne suffira pas pour ces quatre heures spéciales.

Le Snyder’s cut de Justice League est prévu en 2021. Il sera distribué sur d’autres plate-formes dans les pays qui ne dispose pas de la plateforme SVOD de Warner.

Crédit photos : ©DC /Warner