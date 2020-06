San Diego Comic Con @Home : L’édition 2020 sera gratuite en ligne pour tous

L’édition 2020 du San Diego Comic Con sera gratuite et accessible à tous en ligne.

A cause de COVID-19, le San Diego Comic Con n’aura pas lieu sous sa forme habituelle de grand rassemblement en Californie. A la place, les organisateurs ont décidé de faire une édition spéciale en ligne et tout le monde pourra y participer depuis sa chambre ou son salon, sans limitation de participant.

Pour la première fois, la convention, qui réunit les fans de pop culture, sera entièrement gratuite et permettra aux fans du monde entier d’assister à des conférences organisées par les studios et autres maisons d’éditions.

Le porte-parole du SDCC, David Glanzer, a déclaré : « Pour la première fois en 50 ans d’histoire, nous sommes heureux d’accueillir quasiment tous ce qui le souhaite dans le monde. Bien que les conditions de rester à la maison rendent cette période très difficile, nous voyons cela comme une opportunité de répandre de la joie et de renforcer notre sens de la communauté. »

Pour le moment, les participants de cette édition inédite n’ont pas encore été communiqués. On ne sait donc pas encore quels studios, films et séries seront présents. On ne sait pas non plus si des trailers et autres extraits seront présentés.

Ce qu’on sait, c’est que tout le monde est bienvenu. Une boutique en ligne sera également accessible pour que les fans se procurent des goodies et autres produits dérivés en édition limitée.

Plus d’informations seront révélées dans les jours et semaines à venir sur le site officiel de l’événement.

Le San Diego Comic Con @Home se tiendra du 22 au 26 juillet prochain.

Source : Collider / Crédit ©SDCC