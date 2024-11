Stranger Things saison 5 : Saut dans le temps et titres d’épisodes annoncés (teaser)

Netflix annonce les titres des épisodes de la saison finale de Stranger Things et confirme un saut dans le temps via un teaser.

Un nouveau teaser de la saison 5 de Stranger Things est arrivé mercredi à l’occasion du Stranger Things Day de Netflix, qui tombe le 6 novembre, jour où Will Byers (Noah Schnapp) a disparu à Hawkins, Indiana. Ce teaser est accompagné de quelques confirmations pour la saison 5 qui sera la dernière de la série.

Premièrement, il est confirmé que la dernière saison sera bien diffusée en 2025. Les fans craignaient de nouveaux retards en raison d’un effet boule de neige des grèves des acteurs et des scénaristes hollywoodiens, mais ils peuvent être tranquilles en sachant que les épisodes restants seront effectivement en ligne l’année prochaine.

Deuxièmement, l’histoire comprendra bien un saut dans le temps. Ross Duffer, co-créateur de la série avec son frère Matt, avait précédemment signalé dans une interview avec TV Line en 2022 que cela serait inévitable, étant donné que les acteurs sont maintenant beaucoup plus âgés qu’ils ne l’étaient lors du tournage de la saison 4. « Idéalement, nous aurions tourné [les saisons 4 et 5] consécutivement, mais il n’y avait tout simplement aucun moyen possible de le faire », avait-il déclaré à l’époque.

La saison 5 reprendra ainsi à l’automne 1987. C’est plus d’un an après les événements de la saison 4, qui a débuté en mars 1986. La dernière fois que nous avons vu le gang, Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will, Hopper (David Harbour), Joyce (Winona Ryder), Nancy (Natalia Dyer) et Jonathan (Charlie Heaton) se tenaient dans un champ et regardaient les portails du monde à l’envers s’ouvrir, apportant des horreurs infernales dans le monde réel.

Pendant ce temps, Max (Sadie Sink) était toujours inconsciente à l’hôpital, mais l’actrice a fait une remarque énigmatique à propos de son personnage dans la saison 5 : « Ils adorent me faire courir. C’est tout ce que je dirai. »

La troisième et dernière information publiée mercredi était les titres des huit épisodes de la saison 5. Ils ont été révélés dans une vidéo teaser à voir ci-dessous. On notera que le titre de l’épisode 2 est partiellement censuré, mais on sait qu’il commence par « La disparition de… ».

Voici les titres en VF et VO :

Mission de secours (« The Crawl »)

La disparition de… (« The Vanishing of… »)

Le Piège (« The Turnbow Trap »)

Sorcellerie (« Sorcerer »)

Plan de Choc (« Shock Jock »)

S’échapper de Camazotz (« Escape From Camazotz »)

Le Pont (« The Bridge »)

Le Monde à l’Endroit (« The Rightside Up »)

Rendez-vous en 2025 pour la saison finale de Stranger Things.

Stranger Things saison 5 – Titres épisodes