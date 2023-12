DC Games : Tous les jeux video ne feront pas partie de l’univers partagé de James Gunn

James Gunn dit que tous les prochains jeux vidéo DC ne feront pas forcément partie du nouvel univers partagé DCU.

Le nouveau DCU approche à grands pas avec l’arrivée de Superman : Legacy, qui établira l’univers partagé entre une variété de nouveaux films, de séries et de jeux vidéo DC, même si tous ne seront pas canon.

James Gunn a récemment répondu à une question d’un fan concernant les prochains jeux DC, dans l’espoir de clarifier si chaque jeu DC après la sortie du film partagera également un univers avec le DCU de Gunn. Il a répondu à l’utilisateur de Threads hen_vratski avec un « non » succinct, confirmant que les jeux vidéo DC ne seront pas tous dans le canon de l’univers partagé des films, bien qu’il n’ait pas fourni de détails plus précis.

La mise à jour de Gunn ne surprendra peut-être pas de nombreux fans, car DC a poursuivi le développement de nombreux projets qui ont commencé avant que le réalisateur ne prenne la relève en tant que co-responsable du nouvel univers cinématographique. Les suites de The Batman et Joker sont toujours en préparation chez Warner Bros. ainsi que plusieurs autres projets et jeux vidéo qui sont exemptés de l’obligation de respecter les règles et les événements du DCU de Gunn.

En ce qui concerne les jeux vidéo, Suicide Squad Kill the Justice League de Rocksteady a récemment terminé sa période de test bêta fermé et devrait sortir en février 2024, soit plus d’un an avant le début du DCU de Gunn et se déroule dans l’univers Batman Arkham du développeur.

Monolith Productions travaille également sur un jeu Wonder Woman, et bien qu’ils n’aient pas révélé de fenêtre de sortie pour le titre, les fans savent maintenant qu’il ne sera pas attaché à un film potentiel.

Gunn a déclaré dans le passé que le DCU pourrait également s’étendre aux jeux vidéo, afin que les fans puissent voir certains titres DC explicitement définis dans cet univers. Aucun projet actuel concernant des liens avec des jeux vidéo n’est connu pour le moment, car Gunn reste silencieux sur les projets à venir.

Source : CBR / Crédit ©DC