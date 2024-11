The Walking Dead Daryl Dixon saison 3 : Le voyage de Daryl et Carol continue (teaser)

Premier aperçu de la saison 3 de The Walking Dead Daryl Dixon qui verra le voyage de Daryl et Carol continuer à travers l’Europe. Spoilers.

Alors que la saison 2 de The Walking Dead Daryl Dixon vient de s’achever, AMC dévoile déjà un premier aperçu de la saison 3. Un aperçu qui révèle Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride) arrivant en Espagne alors que leur voyage de retour vers l’Amérique se poursuit.

La saison 2 de Daryl Dixon s’est terminée avec le duo principal défendant Ash (Manish Dayal) et Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) alors qu’ils s’enfuyaient vers l’Amérique dans l’avion. Alors que Daryl et Carol se dirigent vers le tunnel pour l’Angleterre, les effets psychédéliques du guano de chauve-souris conduisent à un conflit, Daryl tuant leurs guides et Codron (Romain Levi) s’enfuyant. Les deux survivants quittent la France et voyagent désormais seuls vers l’Angleterre.

La première bande-annonce de la saison 3 de Daryl Dixon, montre Daryl et Carol trouvant un nouveau mystérieux personnage joué par Stephen Merchant en Angleterre. Le duo est ensuite vu sur un voilier, avant d’être montré dans divers endroits en Espagne. Cela inclut Daryl marchant dans un petit village et Carol regardant avec inquiétude les gens qui brûlent une sorte de figurine de paille.

Daryl est ensuite vu seul en train de conduire sa moto à travers un désert, suivi de rapides images de zombies, d’un nouveau personnage et de Daryl pointant une arme à feu. La bande-annonce se termine avec le duo principal expliquant comment ils pensaient presque que leur voyage avait pris fin prématurément, laissant entendre que leur vie sera plus en danger que jamais au cours de la saison à venir.

Il a précédemment été confirmé que la saison 3 de The Walking Dead : Daryl Dixon se déroulera en Espagne avant même la diffusion de la saison 2, ce décor n’est donc pas surprenant. Cependant, on ne sait toujours pas comment le voyage du duo principal en Angleterre entraînera ce détour sur la péninsule ibérique, étant donné que leur priorité est désormais de retourner en Amérique.

La la bande-annonce implique également que le duo pourrait être séparé pendant une grande partie de leur voyage, d’autant plus qu’ils sont tous deux vus seuls en Espagne en dehors de la toute dernière scène de la bande-annonce. Il est possible qu’ils finissent par utiliser un voilier pour tenter de rentrer en Amérique, uniquement pour que quelque chose les bloque et les sépare.

En attendant la saison 3, les saisons 1 et 2 de The Walking Dead : Daryl Dixon sont disponibles sur Paramount+.

The Walking Dead : Daryl Dixon – Teaser saison 3