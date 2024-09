Agatha All Along : L’aspect le plus important après WandaVision selon Katherine Hahn

Kathryn Hahn révèle l’aspect le plus important, selon elle, de sa série Agatha All Along après WandaVision.

Dans quelques semaines seulement, le public découvrira enfin Agatha All Along, la dernière série Disney+ se déroulant dans le cadre des événements de l’univers cinématographique Marvel. La série sert en quelque sorte de suite à WandaVision, racontant les aventures d’Agatha Harkness (Kathryn Hahn) avec un penchant surnaturel plus grand que la série précédente.

En parlant à ComicBook avant les débuts d’Agatha All Along, Hahn a crédité la créatrice de la série Jac Schaeffer pour continuer à tracer une nouvelle voie pour son interprétation du personnage. Pour elle, cette continuité est importante. « Eh bien, l’une des choses les plus importantes [pour moi] était que c’était Jac Schaeffer, parce qu’elle avait créé tout cela », a expliqué Hahn.

« Elle a en quelque sorte créé cette itération d’Agatha, parce qu’elle est un peu dispersée dans les comics et touche à tellement de mondes. Et donc, cette création de cette Agatha a été si magnifiquement conçue par elle. Mais c’était très important, pour toutes les deux, que cela honore Westview et le monde de Westview, et ça a également commencé dans la réalité de ce qui allait se passer ensuite. Donc, il s’agit vraiment, en plus de récupérer ses pouvoirs, de les changer. Elle change. »

Au-delà de Kathryn Hahn, Agatha All Along compte dans sa distribution Joe Locke (Heartstopper), Sasheer Zamata (Saturday ight Live, Home Economics ), Ali Ahn La Diplomate), Maria Dizzia (School Spirits, Orange is the New Black ), Paul Adelstein (Private Practice, Prison Break), Miles Gutierrez-Riley (The Moon and Back, Smile 2), Okwui Okpokwasili, Debra Jo Rupp (WandaVision, That ’70s Show), Patti LuPone (American Horror Story) et Aubrey Plaza (The White Lotus, Parks & Recreation).

Les producteurs exécutifs sont Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos et Jac Schaeffer. Les réalisateurs de la série incluent Jac Schaeffer, Rachel Goldberg et Gandja Montiero.

Agatha All Along sera diffusée à partir du 19 septembre exclusivement sur Disney+. Elle sera lancée avec les deux premiers épisodes puis à raison d’un épisode par semaine.

