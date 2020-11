Utopia : Une version US solide mais inférieure à l’originale

Critique de Utopia, adaptation intéressante de la série britannique, mais pas aussi réussie que l’originale, enfin disponible sur Amazon Prime Video en France.

Ce week-end, Amazon Prime Vidéo France a enfin lancé la version US de Utopia, disponible sur les territoires anglophones depuis quelques semaines. Il s’agit de l’adaptation de l’excellente série britannique du même nom qui fut diffusée entre 2013 et 2014 au Royaume-Uni et qui n’aura malheureusement duré que deux saisons, au grand désespoir des fans. La version originale (disponible sur MyCanal) est un pur bijou d’inventivité, créée par Dennis Kelly, qui aura marqué la télévision anglaise même s’il n’y a jamais eu de saison 3.

Pour cette nouvelle version US, c’est l’auteure des livres Gone Girl et Sharp Objects, Gillian Flynn, qui offre sa version de cette histoire complètement dingue. Flynn a décidé de donner son interprétation assez libre de la série originale tout en gardant certains points similaires, mais en ajoutant de nouveaux personnages. Mais voilà, quand on a vu la version originale, il est difficile de complètement adhérer à cette revisite à la sauce US. Pourtant, quand on prend la série par elle-même, on doit admettre qu’elle tient plutôt bien sur ses pattes.

Epidémie dévastatrice et paranoïa

Dans la série, après qu’une bande dessinée inquiétante appelée «Dystopia» ait semblé anticiper plusieurs pandémies dévastatrices, du SRAS à Ebola, une suite appelée «Utopia» fait surface avec la promesse de prédire un avenir catastrophique, déclenchant une chasse urgente alors qu’une nouvelle grippe dangereuse se propage à travers le pays.

Alors que le temps presse, un groupe de fans enragés (joués par Desmin Borges, Jessica Rothe, Dan Byrd, Ashleigh LaThrop et Javon «Wanna» Walton), un réseau obscur appelé «The Harvest», un scientifique peut-être fou (John Cusack) et l’héroïne énigmatique de la bande dessinée elle-même Jessica Hyde (Sasha Lane) finissent tous par courir pour trouver et décoder ses pages alors que les morts autour d’eux tombent les uns après les autres.

Dans Utopia, tous les gouvernements et entreprises sont suspects; la seule personne en qui vous pouvez avoir confiance, c’est vous-même, et même dans ce cas, c’est un acte de foi. On entre alors dans un monde de paranoïa, doublé de théories du complot. La série en elle-même est donc assez intéressante mais elle vit dans l’ombre de l’originale et elle tombe à un moment où le monde traverse une pandémie, ce qui n’aide pas les anxiétés.

Série de confinement

En fin de compte, Utopia arrive au moment où les gens sont bloqués chez eux et ont ne peut pas s’empêcher de faire le parallèle avec la vraie vie parce qu’elle parle d’une pandémie mais, la situation dans la série est au final différente de ce que nous vivons. Cela n’empêche pas d’avoir la réalité en tête surtout quand on voit le peuple qui a peur, qui commence à manifester ou qui tombe dans les conspirations. A aucun moment les créateurs de la série se sont dit que ce serait génial de faire quelque chose qui ressemble à la réalité puisque ça a été pensé avant que COVID-19 n’éclate. C’est une coïncidence.

Gillian Flynn a vraiment américanisé Utopia et de ce fait, elle l’a rendu un peu moins brutale même si la violence est présente dans la série d’Amazon. Parce que la version UK est absolument choquante et très violente dès le départ. Mais ne vous y trompez pas, il y a des moments très brutaux qui prendront clairement les téléspectateurs par surprise.

Se laisse regarder

Les 8 épisodes sont plutôt bien rythmés et plongent le téléspectateur dans une saison assez additive. Même si Utopia US reprend les prémices de Utopia UK, la série est suffisamment différente pour qu’on ait envie de savoir la suite. Les événements divergent assez rapidement de l’originale mais on est vite submerger par des histoires parallèles qui s’accumulent et font parfois perdre le fil de l’histoire centrale.

Dans l’ensemble, le casting est plutôt bon (surtout Desmin Borges et Cory Michael Smith) et si on met la version britannique entre parenthèse, on peut réussir à apprécier la série pour ce qu’elle est : un thriller dystopique efficace avec des personnages qui font face à un danger mais qui sont en quête de réponses. On regrette tout de même la version américaine de Jessica Hyde qui n’est pas assez bien écrite pour être apprécier dans son ensemble. Parce que si Jessica est à l’origine un personnage sans pitié, elle devrait avoir plus de nuances et ici elle n’en a pas vraiment et en devient caricaturale.

Utopia est disponible sur Amazon Prime Video.

Crédit ©Amazon Prime Video