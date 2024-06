Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir : Nazanin Boniadi quitte la série

Nazanin Boniadi, alias Bronwyn, quitte la série Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir.

L’actrice du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, Nazanin Boniadi, ne reviendra pas dans le rôle de son personnage de guérisseur humain, Bronwyn, pour la saison 2 de la série Prime Video.

Selon Deadline, le rôle de Boniadi n’a pas été recasté et les fans ont peut-être repérer que Bronwyn n’apparait pas dans la récente bande-annonce de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir.

Bronwyn est la mère de Theo (Tyroe Muhafidin) et l’amante du guerrier elfe Arondir (Ismael Cruz Cordova). Muhafidin et Cordova sont de retour pour la saison 2..

Boniadi a récemment écrit sur Instagram qu’elle avait interrompu son activité d’actrice « pour se concentrer uniquement sur le soulèvement #WomanLifeFreedom en Iran et pour défendre les gens de mon pays qui ont tout risqué pour la liberté ».

View this post on Instagram A post shared by Nazanin Boniadi (@nazaninboniadi)

Hier, Boniadi, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour expliquer pourquoi elle ne reviendrait pas pour la saison 2 dans le rôle de la guérisseuse humaine Bronwyn. « J’ai fait le choix de ne pas revenir pour la deuxième saison des « Anneaux de Pouvoir « . Cela n’a aucun rapport avec ma décision ultérieure de donner la priorité à mon plaidoyer », explique l’actrice qui a défendu le soulèvement #WomanLifeFreedom en Iran « et de plaider pour les gens de mon pays qui ont tout risqué pour la liberté. »

Dans la publication Instagram, elle a en outre déclaré : « Tout au long de ma carrière, les valeurs qui m’ont le plus chères sont l’honnêteté, l’empathie et l’intégrité. Mon personnage, Bronwyn, était attaché à ces mêmes idéaux en luttant pour un monde plus juste, c’est pourquoi je me suis connectée si profondément avec elle », a-t-elle ajouté, « J’ai hâte de partager bientôt mes derniers projets avec vous. »

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir revient le 29 aout sur Prime Video.

Source ; Deadline / Crédit ©Prime Video