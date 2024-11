Desperate Housewives : Le créateur Marc Cherry a une idée de reboot

Marc Cherry, le créateur de Desperate Housewives, partage son idée de reboot pour sa série culte.

Apparemment, Marc Cherry n’est pas contre l’idée d’un reboot de sa série Desperate Housewives et il a même un nouveau concept en tête si jamais les choses étaient possibles. Cependant, les fans ne retrouveraient pas leurs personnages favoris.

Cherry aimerait retourner dans le passé : « Je voudrais probablement réaliser cette idée peut-être dans une décennie précédente », a déclaré Cherry à People Magazine dans une interview publiée mercredi. « Parce que le personnage qui me manque le plus d’écrire est en fait Wisteria Lane. C’était le terrain de jeu le plus amusant que l’on ait jamais eu dans l’histoire de la télévision, parce que nous possédons toute la rue. Je connais cette rue comme ma poche. »

La rue pittoresque était le lieu de résidence des personnages principaux Susan Meyers (Teri Hatcher), Gabrielle Solis (Eva Longoria), Bree Van de Camp (Marcia Cross) et Lynette Scavo (Felicity Huffman). De 2004 à 2012, le public a vu ces femmes tomber amoureuses mais aussi avoir le cœur brisé de façon très spectaculaire, élever leurs enfants et vivre de nombreux moments dramatiques sur ce qui était en réalité un décor situé derrière les studios Universal à Los Angeles.

« Quand quelqu’un tourne une publicité dans cette rue, je le sais instantanément, parce que je connais toutes ces maisons, je connais la géographie », a déclaré Cherry. « C’était un endroit tellement amusant pour écrire. Et il y a des moments où je me dis : ‘Tu sais quoi ? Je me demande si je pourrais écrire Wisteria Lane en 1966, par exemple.’ »

Cherry, qui a ensuite créé la série Devious Maids, a déclaré qu’il avait « quelques idées pour le faire », mais s’il recrée Wisteria Lane dans les années 1960, les personnages que les fans connaissaient dans l’original ne seraient pas encore nés – ou du moins pas assez vieux pour causer plus de problèmes en dehors d’avoir besoin de changement de couches.

Évidemment, ceci n’est qu’une idée et pour le moment ABC n’a aucun plan pour faire revenir la série.

La série Desperate Housewives a été diffusée sur ABC entre 2004 et 2011 et en France sur Teva et M6.

Source : People / Crédit ©ABC