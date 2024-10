The Last of Us saison 2 : Nouveau teaser intense

HBO et Max dévoilent un nouveau teaser intense pour la saison 2 de The Last of Us.

La saison 2 de The Last of Us risque d’être très forte en émotions pour les fans comme le montre le teaser officiel dévoilé par HBO et Max, à l’occasion du « TLOU Day ». Un très teaser très intense qui implique la séparation douloureuse de Joel et Ellie.

La saison 2 du drame post-apocalyptique de HBO ne reviendra que l’année prochaine, mais les fans ont droit à un nouvel aperçu de ce qui les attend grâce à une nouvelle bande-annonce publiée ce jeudi, le 26 septembre, qui est à la fois l’anniversaire de Joel (joué par Pedro Pascal) et le jour où l’infection à Cordyceps a vraiment commencé, anéantissant presque toute l’humanité et bouleversant les vies des survivants.

En août dernier, HBO a publié les premières images de la deuxième saison de la série via une promo pour le streamer Max. Dedans, Joel faisait une confession attendue – à un personnage inattendu : la nouvelle recrue de la saison 2, Catherine O’Hara (Schitt’s Creek). Elle l’interroge probablement sur Ellie, demandant à Joel : « L’avez-vous blessée ? » Sa réponse : « Je l’ai sauvée. » Les fans de la franchise reconnaîtront cela comme un écart par rapport à l’histoire originale. Dans le jeu vidéo, Joel livre ses aveux à son frère Tommy et personne d’autre.

Le nouveau teaser nous donne aussi un premier aperçu de Kaitlyn Dever (Dopesick) dans le rôle d’Abby. On aperçoit également Isaac (Jeffrey Wright de Westworld) et un Séraphite capturé, quelques regards entre Ellie et Dina (Isabella Merced) puis s’enchaine une série de moments poignants qui rempliront cette nouvelle saison.

Selon le synopsis officiel, la saison 2 débutera par un saut dans le temps : Après cinq années de paix suite aux événements de la première saison, le passé collectif de Joel et Ellie les rattrape, les entraînant dans des conflits l’un envers l’autre et dans un monde encore plus dangereux et imprévisible que celui qu’ils ont laissé derrière eux.

La saison 2 de The Last of Us devrait être diffusée au premier semestre 2025.

The Last of Us saison 2 – Teaser official VF



The Last of Us saison 2 – Teaser official VOST