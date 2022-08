Les Anneaux de Pouvoir : Le thème d’Howard Shore et la BO à écouter dès maintenant !

Ecoutez la bande originale du Seigneur des Anneaux – Les anneaux de Pouvoir, composée par Bear McCreary et avecle thème spécial d’Howard Shore imaginé pour cette dernière.

Les Amoureux d’Howard Shore vont être ravis d’entendre la mélodie spéciale imaginé par le compositeur mythique de la trilogie du Seigneur des Anneaux, et du Hobbit, pour la super-production d’Amazon Prime Video : Les Anneaux de Pouvoir.

Une mélodie inédite, qui rassurera les fans de l’ambiance musicale de la trilogie culte, mais qui se mêle avec brio avec les thèmes imaginé dans le reste de la bande originale par le compositeur titre de la série : Bear McCreary.

Bear McCreary, qui avait déjà offert un avant gout de son travail sur les Anneaux de Pouvoir au Comic Con de San Diego, en dévoilant les titres SA-Sauron et Galadriel lors d’un concert avant le panel autour de la série dans le célèbre Hall H. Des composition grandiose qui viennent s’ajouter à plus d’une trentaine d’autre titre majestueux et féerique, qui ne manqueront pas de générer la chair de poule chez les fans de Tolkien et du Seigneur des Anneaux.

Une bande originale à découvrir dès aujourd’hui sur les plate-formes d’écoute, après avoir gardé l’exclusivité des deux thèmes principaux de la série sur Amazon Music. Dès aujourd’hui sur Apple Music, Spotify, Prime Music, la bande originale est désormais à l’écoute et à l’achat. Un voyage mélodique qui vaut le détour, et promet une série aussi grandiose qu’on pourrait l’imaginer.

La tracklist

1) “The Lord of the Rings: The Rings of Power Main Title” (by Howard Shore)

2) “Galadriel”

3) “Khazad-dûm”

4) “Nori Brandyfoot”

5) “The Stranger”

6) “Númenor”

7) “Sauron”

8) “Valinor”

9) “In the Beginning”

10) “Elrond Half-Elven”

11) “Durin IV”

12) “Harfoot Life”

13) “Bronwyn and Arondir”

14) “Halbrand”

15) “The Boat”

16) “Sundering Seas”

17) “Nobody Goes Off Trail”

18) “Elendil and Isildur”

19) “White Leaves”

20) “The Secrets of the Mountain”

21) “Nolwa Mahtar”

22) “Nampat”

23) “A Plea to the Rocks” (feat. Sophia Nomvete)

24) “This Wandering Day” (feat. Megan Richards)

25) “Scherzo for Violin and Swords”

26) “Sailing into Dawn”

27) “Find the Light” (Amazon Music Exclusive)

28) “For the Southlands”

29) “Cavalry”

30) “The Promised King” (Amazon Music Exclusive)

31) “Water and Flame”

32) “In the Mines”

33) “The Veil of Smoke”

34) “The Mystics”

35) “Perilous Whisperings”

36) “The Broken Line”

37) “Wise One”

38) “True Creation Requires Sacrifice”

39) “Where the Shadows Lie” (Instrumental)

