Batman Day : Escape Game, Projections et envolée dans les airs à Paris (programme)

Découvrez le programme du Batman Day , les festivités à l’occasion des 84 ans du chevalier noir à la Villette à Paris, le 16 septembre prochain.

Escape Game et Marathon de Films, Masterclass animée par la bande de DC Team, Quiz, envol dans les airs… Pour les 84 ans de Batman, DC et Warner n’ont pas lésiné sur les célébrations, que ce soit avec un Marathon de plusieurs films en grand large au Grand Rex, ou de multiples évènements au Boom Boom Villette, dans le 19ème à Paris.

Le 16 septembre durant toute la journée, au Grand Rex, la salle Grand Large diffusera successivement Batman, Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, The Batman, et Joker.

Boom Boom Batman

Au nord-est de Paris, ce sont plusieurs activités, expo, masterclass et autres surprises qui attendent les fans de Batman et DC.

A commencer par L’Escape Game dédié au chevalier Noir sitié au Boom Boom de la Villette, qui proposera au public deux expériences immersives : Le Joker et la Batcave, le tout en Accès gratuit avec réservation possible au préalable sur ce lien : https://urlz.fr/nk6l

Au sein de Batman Escape, l’espace kids avec un atelier Lego®, des coloriages, customisation de batarangs, espace lecture, quiz, fresque… les enfants pourront vivre des instants ludiques axés sur la bonne humeur et le partage avec leur parents.

Etre fan ou les femmes de Gotham City

Pour les plus grands, une zone de conférences placée au cœur du bar vous accueille pour quatre moments de rencontre sur l’univers de Batman avec un Club de Lecture : en présence du Youtubeur Comics Guardian et Batman Legend, les visiteurs pourront échanger sur leurs comics préférés, ou une discussion sur L-les femmes à Gotham City : les spécialistes pop-culture, Alexandra Ramos et Ringo, feront découvrir les nombreux personnages féminins qui gravitent autour de Batman.

Mais aussi comment « Illustrer la mythologie de Batman » avec les illustrateurs Anthony Jean et Julien Rico, et une rencontre sur l’art d’« Etre fan de Batman » avec les trois finalistes du Batman Day 2022

Toujours à l’Escape Game, les fans pourront participer à un Show Mixologue : à partir de 18h, et toutes les heures pendant 10 minutes, où les Bartenders feront découvrir l’art du cocktail (cocktail sans alcool). Un Racing Bug sera aussi à disposition pour devenir apprenti pilote lors d’une course de 8 mini voitures téléguidées qui s’affrontent sur circuit.

Batman à la Burton

A l’étage, au cinéma Pathé La Villette, L’œuvre de Tim Burton sur le Chevalier Noir à découvrir ou redécouvrir avec les séances spéciales de Batman à 18h00 et Batman le Défi à 21h15 !

Ces projections précédées d’une conférence de avec Terry LTAM, Winni Sensei, Frédérick Sigrist et Alexandra Ramos, les intervenants de la nouvelle émission DC TEAM France, qui reviendront sur le travail remarquable du réalisateur.

Pour réserver : https://www.pathe.fr/cinemas/cinema-pathe-la-villette ou sur place

Batman: https://urlz.fr/nbGu

Batman le défi : https://urlz.fr/nbGs

Toujours au Boom Boom, les amateurs de sensations pourront voler comme Batman, grâce à Ifly une envolée dans les airs inoubliable de 14h à 15h, réservée aux plus rapides … premiers arrivés, premiers servis puisque la réservation obligatoire à 13h30 sur place, (envolée à 14h) et 14h (envolée à 14h30).

La Batmobile va faire son grand retour sur le parc du parc de la Villette, et les visiteurs pourront découvrir des décors inspirés de Gotham City, ainsi que de nombreuses autres activités.

Des quiz seront organisés, ainsi que des concours de cosplays et des démonstrations d’artistes. Tout le week-end, une exposition consacrée au Chevalier noir “Toy Photo French Force” permettra de (re)découvrir l’ambiance sombre et haletante du personnage imaginé par Bob Kane et Bill Finger à travers ses figurines.

Informations pratiques et accès :

Boom Boom Villette

30, avenue Corentin Cariou,

Paris 19ème

Metro et Tram T3 : Porte de la Villette

crédit photos : droits réservés