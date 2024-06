The Boys : La saison 5 sera la dernière

Alors que la saison 4 démarre cette semaine, Eric Kripke annonce que la saison 5 de The Boys sera la dernière.

C’est officiel, la fin de The Boys est en vue. Le créateur de la série, Eric Kripke, a annoncé que la série se terminerait avec la cinquième saison à venir.

« La saison 5 sera la dernière saison ! », a écrit Kripke sur X. « Ça a toujours été mon plan, je devais juste être prudent jusqu’à ce que j’obtienne l’accord final de Vought. Je suis ravi d’amener l’histoire à un point culminant sanglant, épique et humide. Regardez la saison 4 dans 2 JOURS, car la fin a commencé ! »

The Boys a reçu un renouvellement anticipé pour la saison 5 le mois dernier avant la sortie de la saison 4 de ce mois-ci.

En 2020, Kripke a déclaré aux fans que son « idée approximative » pour The Boys était « cinq saisons au total », reconnaissant à l’époque : « Mais j’ai aussi assez de jugeote pour ne pas dire combien de saisons une série aura. » La dernière saison de Kripke, Supernatural, a duré 15 saisons.

Dans une récente interview avec SFX Magazine, Kripke n’a pas spéculé sur le nombre de saisons qu’aurait The Boys, mais a déclaré qu’il avait « une fin en tête ».

La série The Boys est basée sur les comics à succès de Garth Ennis et Darick Robertson, qui sont également producteurs exécutifs, et développée par le producteur exécutif et showrunner Eric Kripke.

Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn, Judalina Neira, Ken F. Levin et Jason Netter sont également producteurs exécutifs.

La série met en vedette Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit et Cameron Crovetti.

La saison 4 de The Boys démarre le 13 juin sur Amazon Prime Video.

Crédit ©Prime Video