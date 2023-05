Titans saison 4 : Apparition furtive d’un célèbre super-héros dans le final (spoilers)

Retour sur le dernier épisode de Titans qui dit au revoir à la team et offre un bref aperçu d’un célèbre super-héros de DC. Spoilers.

Titans, c’est fini. Après quatre saisons de combats de super-héros, la série DC de HBO Max est arrivée à sa conclusion ce jeudi. Une conclusion plutôt satisfaisante, même si une saison supplémentaire n’aurait pas été de trop. Mais avec James Gunn et Peter Safran qui ont pris les commandes de DC Studios, la fin de la série était presque inévitable. Le final de la saison 4 de Titans, intitulée à juste titre « Titans Forever », sert ainsi de conclusion générale à la série.

Ce dernier épisode est en grande partie une bataille finale entre l’équipe titulaire et la forme finale puissante de Brother Blood/Sebastian, qui a absorbé les pouvoirs de son père Trigon et décide de ruiner la Terre et Tamaran. Une confrontation finale a lieu à STAR Labs, avant qu’un montage de synthèse ne clôture la série. « Titans Forever » n’est en aucun cas une fin totalement ambiguë pour les personnages, mais l’épisode laisse de nombreux points ouverts à l’interprétation, soit par conception, soit par manque de temps.

Une des leçons que la série a toujours tenté d’inculquer est le fait que faire quelque chose de mal ne fait pas nécessairement de vous une mauvaise personne. Tout n’est pas tout blanc ou tout noir, il y a plein de nuances de gris. La rédemption est toujours possible, Dick Grayson ne le sait que trop et la leçon est réitérée à travers Conner qui est de retour dans la Team après un dérapage. La morale a toujours été compliquée et les derniers moments de la série le montre aussi avec Kory/Starfire.

Le destin et la mission de Kory

Vers la fin de l’épisode, afin de vaincre Brother Blood pour de bon, Kory/Starfire vole dans le ciel nocturne tout en traînant Brother Blood par son col, puis explose dans une pluie de flammes bleues. Au premier abord, cette décision est clairement prise afin de se débarrasser de Brother Blood une bonne fois pour toute, mais il y a une signification plus profonde à ce geste de Kory.

Souvenez-vous, quand la série a commencé, l’histoire de Starfire était centrée sur la prophétie Tamaranienne qui impliquait de tuer l’enfant de Trigon. C’est pour cela qu’elle était à la recherche de Rachel qui est la fille du démon. La saison 4 a confirmé qu’elle n’était pas la seule enfant et que Sebastian était son frère. Kory a passé quatre saisons à essayer d’échapper à ce destin et elle a même repoussé l’opportunité de tuer Sebastian plus tôt dans Titans saison 4, une décision qu’elle a fini par regretter une fois que Brother Blood s’est transformé en une véritable menace.

L’insistance de Starfire à tuer Brother Blood dans l’épisode final de Titans consiste moins à s’assurer qu’il ne pourra jamais revenir, et plus à accomplir son destin et à accomplir la mission qui lui a été confiée par les gens de Tamaran. Terminer ce chapitre est le seul moyen pour Kory d’enfin pourvoir en commencer un nouveau. Cependant, il n’est jamais confirmé à 100% que Brother Blood a bien été anéanti parce qu’on ne le voit pas se désintégré. Il n’est pas non plus clair si Trigon est vraiment mort quand son fils a absorbé ses pouvoirs.

Ce qu’on voit, c’est que Kory a survécu à l’explosion et revient vivante sur Terre, à la grande joie de Dick (qui l’embrasse immédiatement) et du reste de l’équipe qui pensaient l’avoir perdu à jamais. Le final ne dit pas exactement comment Starfire survit, mais offre un indice important. La couleur des pouvoirs de Starfire passe du bleu à l’orange classique après l’explosion. Cela suggère que Kory a brûlé tous ses pouvoirs de feu bleus inhabituels pour tuer Brother Blood, puis est revenue d’une manière ou d’une autre à ses capacités tamaraniennes d’origine. Kory pensait que la prophétie disait qu’elle mourrait en tuant Brother Blood mais ce n’est pas le cas, l’accomplissement de la prophétie l’a métamorphosée, ça ne l’a pas tuée.

Conner à la rescousse

Mais la défaite de Brother Blood n’était pas entièrement entre les mains de Kory, si elle a joué un grand rôle, l’intervention juste à temps de Conner a grandement aidé. Alors qu’on le pensait mort des mains de Brother Blood dans l’épisode précédent, Conner a été remis sur pied grâce à la kryptonite rouge. C’est un composant qui peut avoir des effets aléatoires sur les personnes qui l’utilisent, mais dans ce cas, cela a aidé à sauver Superboy.

La survie de Conner lui a permis d’enfin rencontrer et de passer du temps avec son autre père, Superman lui-même. Dans le premier épisode de la saison 4, Superboy était censé rencontrer Superman à S.T.A.R. Labs à Metropolis, mais ce dernier n’a pas pu venir. Superman devait aller sauver une autre galaxie, alors il a laissé à Superboy une lettre disant : « Je suis désolé de ne pas pouvoir être là pour te rencontrer aujourd’hui. Mais quand je reviendrai, je serais très heureux de te voir et enfin te connaître. »

Au lieu de rencontrer Superman, Conner a rencontré son autre père, Lex Luthor, Ce dernier a eu un impact sur lui tout au long de la saison, même après sa mort. Il s’est rasé la tête pour ressembler à Luthor dans l’épisode « Brother Blood » et a commencé à se comporter comme son père diabolique avant de prendre officiellement la relève en tant que PDG de LexCorp dans l’épisode « Game Over » et ce, jusqu’à sa confrontation avec Brother Blood qui l’a laissé pour mort avant de revenir.

Après ça, Conner a profité de cette résurrection/rédemption pour enfin rencontrer son autre père. Depuis l’arrivée de Conner dans la saison 2, c’était un moment que les fans espéraient grandement. Cependant, ce ne fut rien de fou puisque qu’on ne voit pas son visage, même pas son costume, juste ses bottes rouges, alors qu’il apprend à son fils à contrôler son vol. La fin de la série montre tout de même que Conner embrasse finalement le côté héroïque de Superman, laissant le côté démonique de Luthor derrière lui.

Au revoir les Titans

Pour finir, il est temps pour la Team Titans de se dire au revoir. Beast Boy/Gar décide de repartir dans le Rouge afin d’obtenir des réponses sur sa véritable destinée. C’est quelque chose qu’il doit faire seul et semble ainsi accepter l’invitation de Freedom Beast. On ne sait pas ce qu’il l’attend mais l’épisode du multivers laissait entendre qu’il pourrait devenir un être protecteur de la vie multidimensionnelle.

Quant à Dick, on ne sait pas si la vision de sa vie familiale avec Kory va finir par se réaliser, mais clairement, ils sont ensemble à la fin, ce qui laisse entendre qu’ils vont enfin pouvoir vivre heureux. Il n’y a pas de réponse certaine mais Dick et Kory pourraient bien fonder leur famille maintenant que la prophétie est terminée.

En ce qui concerne Raven/Rachel, elle décide de partir à l’université et d’avoir enfin un semblant de vie normale. Cela laisse donc peu de place à l’activité des Titans, mais ils vont clairement rester en contact. Tim Drake / Robin s’engage continuer son activité de justicier, partageant son temps entre la lutte contre le crime à Gotham City et sa vie amoureuse avec Bernard à Metropolis.

Chacun est peut-être de son côté à vivre sa vie, mais ils restent une famille, ils restent Titans pour toujours.

Crédit ©HBO Max/Warner Bros