Deadpool 3 : Le compositeur de Stranger Things pour le film Marvel

Rob Simonsen, le compositeur de Stranger Things et SOS Fantômes L’Héritage sera à la musique du film Marvel Deadpool 3.

Deadpool 3 change de compositeur. En effet, Tyler Bates ne reviendra pas pour le troisième film de la saga portée par Ryan Reynolds et sera remplacé par Rob Simonsen, le compositeur de Stranger Things et SOS Fantômes L’Héritage.

Le film, qui intègre le MCU et est l’un des plus attendus de la phase 5, est actuellement en production avec Hugh Jackman qui reprend son rôle de Wolverine.

L’arrivée de Simonsen à la musique du film n’est pas étonnante puisqu’il est un collaborateur du réalisateur Shawn Levy sur Stranger Things. Cependant, certains fans s’attendaient à ce que Christophe Beck soit à la musique du film puisqu’il a travaillé avec Levi sur Free Guy et qu’il est un habitué des films de super-héros (La saga Ant-Man et Shazam La Rage des Dieux).

Sur Twitter, Levy a confirmé que c’était Simonsen et non Beck qui s’occupera de la musique du film.

The amazing @robsimonsen is scoring our movie ⚔️ — Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) July 10, 2023

Le film verra également le retour de visages plus familiers, tels que Morena Baccarin dans le rôle de Vanessa, Leslie Uggams en tant que Blind Al, Karan Soni dans le rôle de Dopinder, Brianna Hildebrand qui revient en Negasonic Teenage Warhead, Shioli Kitsuna en tant que Yukio et Stefan Kapičić qui reprend son rôle de Colossus.

Il a également été confirmé que Jennifer Garner reprendra son rôle Elektra, qu’elle a incarné dans le film Daredevil en 2003 et son propre film dérivé sorti en 2005.

Emma Corrin et Matthew Macfadyen ont également rejoint le film.

Deadpool 3 est réalisé par Shawn Levy (Free Guy, The Adam Project). Il est écrit par Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells, Ryan Reynolds et Shawn Levy. Il est produit par Kevin Feige, Reynolds et Levy.

Deadpool 3 sort en mai 2024.

Source : SR / Crédit ©Fox