Agents of S.H.I.E.L.D. : Le final se met en place dans un épisode explosif (Spoilers et promo)

La fin de la série Agents of S.H.I.E.L.D. approche. Découvrez la promo du final de la série Marvel. Spoilers.

La fin est proche pour la première série du MCU en live-action. La semaine prochaine, ABC diffusera les deux derniers épisodes de Agents of S.H.I.E.L.D. L’épisode 11 de la saison 7 a mis en place la fin de manière assez intéressante, montrant que Nathaniel Malick (accompagné des Chonicoms) ne reculera devant rien pour arriver à ses fins.

La semaine dernière, Malick a volé le Zephyr et kidnappé Jemma et Zeke. On sait désormais que Fitz a un rôle important à jouer dans la résolution de la saison puisque Malick cherche à tout prix à le retrouver. Pour cela, il décide d’envahir l’esprit de Jemma ce qui a un effet dévastateur. En fouillant dans ses souvenirs, Malick a fini par effacer complètement Fitz de la mémoire de Jemma. Elle ne se souvient plus du tout de lui. Le secret qu’elle devait garder est donc complètement effacé.

Ailleurs, Kora prétend vouloir les aider et rejoindre le SHIELD mais sa présence au Phare n’était qu’un détournement pour que Sybil infiltre leur système. Kora insiste sur le fait que l’objectif de Malick est d’utiliser la connaissance de l’histoire pour réduire la souffrance du monde et elle souligne aussi que de toute façon, la chronologie que les agents tentent de préserver, est déjà changée.

Après une confrontation avec sa sœur, Daisy décide de prendre Quinjet pour partir dans l’espace chercher Jemma qu’elle considère plus comme sa sœur que Kora. Elle part accompagnée de Sousa avant que Mack vienne les rejoindre. Leur but est de détourner les prédictions de Sybil en agissant de manière imprévisible.

Pour faire court, à la fin de l’épisode, des vaisseaux Chronicoms débarquent et commencent à décimer toutes les bases du SHIELD à travers le monde. Coulson et May assistent impuissants à la destruction du SHIELD.

En ce qui concerne Fitz, on ne sait toujours pas où il se trouve, mais il est apparu à travers les souvenir de Jemma avant qu’elle ne n’oublie complètement. Réussira-t-elle à recouvrer la mémoire ou est-ce irréversible ? Quoi qu’il arrive, le final de deux heures la semaine prochaine s’annonce épique avec la confrontation de Daisy contre Malick.

La dernière mission de l’équipe promet d’être explosive. Après 7 saisons, il est temps de dire au revoir à la série Agents of S.H.I.E.L.D.

Agents of S.H.I.E.L.D. – Promo series finale