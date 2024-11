Agatha All Along : Une saison 2 possible ?

Disney+ prévoit de soumettre Agatha All Along en tant que comédie et non série limitée pour la saison des Awards à venir.

Agatha All Along est une comédie. Du moins, c’est la catégorie dans laquelle la série va concourir pour les cérémonies de remises de prix à venir, notamment les Golden Globes. Si cela peut paraitre anodin, c’est peut être le signe que la série a une chance de seconde saison puisqu’elle ne concoure pas en tant que mini-série/série limitée.

Étant donné que Shōgun de FX/Disney+ a dû indiquer qu’il y avait plus de saisons prévues afin de passer de la catégorie série limitée des Emmys 2024 à celle des drames, le choix d’Agatha de concourir en tant que série comique semblerait indiquer une annonce similaire de renouvellement dans les semaines à venir.

Les Emmys définissent une série limitée comme un programme « qui raconte une histoire complète et non récurrente. L’arc narratif doit être complètement résolu au cours de sa saison, sans scénario continu et/ou personnages principaux dans les saisons suivantes. »

De la même manière, les Globes et les SAG Awards stipulent qu’une série limitée « doit raconter une histoire complète et non récurrente » et « ne pas avoir de scénario continu et/ou de personnages principaux dans les saisons suivantes », tandis que les SAG disent qu’une série comique « doit être principalement comique et promu comme tel. »

Si techniquement l’histoire de la saison 1 est complète, la fin laisse entendre que l’aventure d’Agatha (Kathryn Hahn) et Billy (Joe Locke) n’est pas terminée alors qu’ils partent en quête de Tommy.

Gardez en tête que ce choix de catégorie n’est pas une garantie de saison 2 parce que Falcon et le Soldat de l’Hiver, par exemple, a concouru en tant que série dramatique, tandis que Hawkeye l’a fait en tant que comédie. Cependant, beaucoup d’autres, dont la série-mère d’Agatha, WandaVision, ainsi que Moon Knight et Miss Marvel, ont participé à la course aux awards en tant série limitée.

Si Agatha All Along est nommées aux Golden Globes, la série affrontera des séries comme Hacks, Abbott Elementary ou encore The Bear.

On attend de voir si Marvel et Disney+ décident d’offrir une saison 2 à Agatha All Along.

