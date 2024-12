Superman & Lois : Comment se termine la série (Spoilers)

Retour sur le final de Superman & Lois qui s’arrête après quatre saisons sur la CW. Spoilers.

Superman & Lois, c’est terminé. Après 4 saisons, la série DC a tiré sa révérence sur la CW, marquant ainsi la fin d’une ère pour les personnages DC sur la chaine qui prend une nouvelle direction.

Après la bataille finale de Superman contre Doomsday (qui ne fait plus qu’un avec le soleil) et Lex Luthor (qui partage désormais une cellule avec Bruno Mannheim), l’épisode final a sauté plus de 30 ans dans le futur, où nous avons été témoins de la mort des deux : Lois et Clark.

Nous avons aussi été témoins de leur famille qui s’est agrandi avec Jonathan et Jordan qui se sont mariés et ont eu une ribambelle d’enfants. (Pour l’anecdote, le mari d’Elisabeth Tulloch, David Giuntoli, qui a réalisé un épisode plus tôt cette saison, a incarné le rôle de la version adulte de Jonathan).

Lois est décédée la première, entourée de sa famille aimante, suite au retour agressif de son cancer. « Tout le bien dans ma vie est venu de toi », lui dit Clark en pleurant alors qu’elle passait l’arme à gauche. Nous avons ensuite regardé Clark vivre le reste de ses jours, avec un chien (nommé Krypto !) à ses côtés, jusqu’à ce que son heure vienne.

Alors que Clark faisait la transition dans l‘au-delà, il a expliqué : « Soudain, j’ai compris ce qu’était la vie. Joie. Espoir. Pardon. Amitié. Amour. Cette dernière réplique a marqué l’arrivée de Lois dans sa robe rouge emblématique (de « The Dress » de la saison 3), nous laissant une dernière image du couple emblématique de DC.

Quant à tous les autres dans l’orbite des Kent, Lana et John Henry se sont mariés ; Kyle et Chrissy ont accueilli une petite fille et un autre bébé est déjà en route ; Sarah a décidé de quitter Smallville pour de bon ; et Natalie (alias Starlight) continue à se battre aux côtés de Jonathan et Jordan, qui portent désormais tous deux des costumes appropriés.

Terminé la série avec les morts des deux personnages principaux est un risque, surtout pour deux personnages aussi adorés que Superman et Lois Lane. Mais selon le co-showrunner Todd Helbing, il n’y a pas eu trop de réticences des « big boss » de DC qui apparemment les ont soutenus.

« Tout le monde était incroyablement favorable. La CW a eu une pensée, qui a vraiment beaucoup aidé. C’était juste un petit mot. Je ne me souviens pas de ce que c’était, mais cela a essentiellement conduit à cette scène avec Clark et Lois dans la ferme qui débute [le flash forward], et nous avons juste dû la recadrer légèrement, » confie Helbing à TVLine.

« En général, tout le monde a eu la même réaction. Nous avons reçu beaucoup de SMS et d’e-mails de personnes lisant le scénario et en pleurs en avion. L’une de nos productrices a déclaré que la personne à côté d’elle sur le vol lui a demandé « ça va ? » C’est donc vraiment gratifiant. C’est ce que nous recherchions, avoir une fin à laquelle les gens pourraient réfléchir pendant un moment. »

La série avait promis de faire « La Mort de Superman » et c’est ce qu’elle a fait. Si au début de la saison, sa première mort était sombre, la seconde à la fin le porte vers la lumière. Il a vécu toute une vie satisfaisante avec ses proches et s’est éteint de manière paisible avant de retrouver Lois dans l’au-delà. C’est une jolie fin poétique pour Clark Kent alias Superman.

Sa fin n’est pas tragique, elle est remplie d’espoir. On le voit même pardonner Lex Luthor alors que ce dernier est en larmes. Luthor était un être rempli de haine, une haine qui a fini par le consumer de l’intérieur : « Il a eu des occasions dans sa vie de laisser tomber. S’il avait franchi cette porte avec sa fille, les choses auraient été différentes. Tout comme Superman évalue la vie qu’il a menée dans cet endroit hors du temps et éthéré, Lex le fait aussi. Il y a du regret parce que Lex a cédé à ses impulsions, et Superman lui pardonne cela. Le fait de se laisser consumer par de mauvaises impulsions est lourd, et c’est pour cela qu’il s’excuse. Il aurait aimé ne pas avoir infligé cette souffrance aux gens, » explique l’autre co-showrunner Brent Fletcher.

C’est une page qui se tourne alors que ce final de Superman & Lois marque la fin des séries DC sur la CW. Clairement, cette fin est précipitée parce que la série se termine prématurément non seulement à cause de la restructuration de la chaine qui a changé de propriétaire et qui n’investit quasiment plus dans des programmes originaux, mais aussi aux changements chez DC. Il y avait encore pas mal à faire mais même si le Superman de Tyler Hochlin s’est fait fauché en plein vol, il aura tout de même eu une fin décente.

La prochaine aventure DC, menée par James Gunn, démarre ce 5 décembre sur Max avec la série animée Creature Commandos, puis l’an prochain, une nouvelle itération de Superman verra le jour sur grand écran.

Crédit ©DC/CW