Station 19 saison 7 : Comment se termine la spin-off de Grey’s Anatomy (spoilers)

C’est la fin pour Station 19 après 7 saisons de bons et loyaux services. Découvrez comment se termine la série spin-off de Grey’s Anatomy. Spoilers.

Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin et après 7 saisons, le moment est enfin venu de dire au revoir aux pompiers de Station 19. Mais, les pompiers/secouristes ne sont pas partis sans que les showrunners Peter Paige et Zoanne Clack, ne montrent un petit aperçu de l’avenir qui les attend bien au-delà de ce final.

Ce dernier épisode, intitulé One Last Time, continue l’histoire de l’épisode précédent alors que la caserne lutte contre un incendie de forêt qui fait rage ciblant Seattle. Tout le monde est en danger, mais ils gardent la tête froide et travaillent ensemble pour protéger les autres. Dans une scène particulièrement intense, l’équipe doit se mettre à l’abri lorsqu’une tempête de feu menace rapidement la vie de tout le monde. Ils se placent sous des abris anti-feu en aluminium qu’ils enfilent eux-mêmes comme une couverture.

Alors qu’ils étaient enfermés dans leur papier d’aluminium comme des pommes de terre au four, de nombreux membres de l’équipe se sont concentrés sur le bel avenir qu’ils pourraient avoir s’ils tenaient le coup un peu plus longtemps. Chaque flashforward est très touchant et promet un brillant avenir pour nos pompiers.

Vic et Travis

Dans sa vision du futur, Vic s’adresse à une foule sur scène avec un immense sourire sur le visage alors qu’elle remercie son public d’être présent. Plus tôt dans l’épisode, elle a révélé qu’elle déménageait à Washington D.C. pour diriger Crisis One au niveau national.

Crisis One a été développé par Dean Miller (Okieriete Onaodowan) en réponse au nombre croissant d’incidents impliquant la police et financés par un procès qu’il a remporté contre la police pour arrestation injustifiée. Miller est malheureusement décédé alors qu’il était en service dans la saison 5, cachant le secret qu’il était amoureux de Vic, son amie qui l’avait aidé à élever sa fille Pru.

Dans son flashforward, Vic est sur scène en train de parler du programme et il y a une affiche derrière qui dit : Le fondateur de Crisis One, Dean Miller, avec une grande photo de lui. À la surprise de Vic, Dean sort de l’affiche (oui, c’est bien Onaodowan qui fait une apparition !) et dit à Vic : « Tu l’as fait, Hughes. Je suis fier de toi. » Ils partagent un doux sourire et côte à côte alors qu’ils regardent le public, rempli de beaucoup de leurs amis, et célèbrent tranquillement ensemble leur moment sous les projecteurs… ne serait-ce que pour un bref instant.

Dans le présent, dans le camion de pompiers, après l’incendie Vic regarde son meilleur ami Travis et lui dit à quel point cet endroit va lui manquer. Il dit qu’elle lui manquera mais qu’il ne la rejoindra pas à Washington : « Je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Ma vie est ici », lui dit-il les larmes aux yeux. Une vie qu’il envisage avec le secouriste Dom.

Cependant dans un retournement de situation, à la fin de l’épisode, il décide de suivre Vic. Sa vie est la où elle se trouve. Il laisse beaucoup de chose derrière mais dit qu’il trouvera une solution. C’est une belle histoire d’amitié entre Vic et Travis, des âmes-sœurs platoniques comme il en existe rarement.

Beckett

Alors qu’on revient au présent, tout est en grande partie clair et ils sont enfin en sécurité. Cependant, la capitaine Andy Herrera est porté disparue. Sans hésiter, Beckett dit à l’équipe qu’il est le seul à ne pas avoir de famille et que personne n’attend à la maison alors qu’il s’enfuit aussi vite que possible pour localiser Andy. Beckett a eu un chemin semé d’embûches depuis le début et était loin d’être aimé. Cependant depuis qu’il s’est engagé à rester sobre, il s’est laissé aimer et accueillir comme il se doit dans la famille 19.

Dans son flashforward, il est plein de joie, jouant au tennis avec une amoureuse, la sœur de Ross, Jinny (Yunkin Kim). Sullivan et Ross, leurs adversaires, sont irrités que les tourtereaux ne puissent pas se concentrer sur le match. De retour dans la réalité, Beckett retrouve Herrera alors qu’elle revient avec de l’aide. La communauté autochtone avec laquelle ils se sont connectés lors de l’avant-dernier épisode a fait appel à son service d’incendie local pour aider à lutter contre l’incendie.

Beckett se rend vite compte que son équipe ne l’a pas laissé seul face au danger. Ils le soutenaient. L’incendie est enfin maîtrisé mais Herrera s’effondre. Ses efforts l’ont exposée à toutes sortes de choses, notamment à une grave inhalation de fumée. Elle est transportée d’urgence à l’hôpital.

Andy Herrera et Jack

Andy a son moment de flash-forward alors qu’elle est inconsciente à l’hôpital et ce que vous verrez est un énorme choc ! Andy et Jack (Grey Damon), le couple OG de la série, se réunissent. Jack entre dans son fantasme et demande : « Nous avons vraiment tout gâché, n’est-ce pas ? Ils s’embrassent et partagent un baiser passionné comme si aucun temps ne s’était écoulé.

Quand Andy se réveille enfin dans le monde réel, Jack est à son chevet et lui tient la main. et le reste de l’équipe était également là. Andy a survécu. Le reste de l’avenir d’Andy est vu à la fin de l’épisode, entre temps, l’épisode fait un saut dans le temps de trois mois et dévoile la fête de départ de Vic.

Theo Ruiz (Carlos Miranda)

Durant la fête de départ de Vic, tout le monde la gâte et lui amène tout ce qu’elle aime y compris son ex Theo qui se remet encore de son accident et qui utilise des béquilles. Il lui souhaite bonne chance pour son grand déménagement et ils finissent en amis.

Dans un flash-back précédent, Theo était en bonne santé et heureux et embrassait une nouvelle femme et leur enfant. Vic et Theo n’était finalement pas fait l’un pour l’autre, c’est comme ça.

Ben Warren

Ben opère à nouveau un changement de carrière et souhaite revenir à sa vocation de départ : la médecine. Il annoncé à Andy qu’il retourne à sa résidence de docteur. Il sera ainsi de retour dans Grey’s Anatomy la saison prochaine, cela a été officiellement annoncé après le final.

Dans son flashforward, Ben (accompagné de Bailey) voit ses enfants recevoir leur diplôme et nous avons ainsi un aperçu de Pru jeune adulte, qui suit les traces de son père et devient pompier.

Sullivan et Ross

Pour le couple, c’est le bonheur. On peut les voir se marier à l‘avenir et Sullivan se voit ouvrir un centre pour aider les vétérans à devenir pompiers. Il l’appellera Sankofa, un mot qui signifie retourner chercher ce que vous avez oublié dans la langue Akan du Ghana.

Maya et Carina

L’avenir est radieux pour le couple puisqu’après avoir pris des risques en allant aider une femme à accoucher dans la forêt en feu, Carina annonce à Maya qu’elle est enceinte de jumeaux. Leurs flashbacks donnent un avant-goût de leur vie famille avec deux grands enfants et une petite.

L’épisode se termine avec un gros saut dans le temps où Maya est à nouveau capitaine du 19 et son équipe regorge de nouveaux visages en ligne pour être présentés au nouveau chef des pompiers, Andy Herrera. Cette dernière partage quelques paroles de sagesse sur ce que signifie faire partie de l’héritage de Station 19 et les accueillir correctement dans la famille.

Parmi les nouveaux visages à l’honneur se trouve une personne très spéciale, quelqu’un déjà intimement lié à l’héritage de la station depuis sa naissance. Pru Arike Miller-Warren, fille de Dean Miller, homonyme de Pruitt Herrera et fille adoptive de Ben Warren, qui embrasse son destin dans un endroit où elle a toujours trouvé l’amour et la famille. La ville de Seattle est entre de bonnes mains.

La seconde série spin-off après Private Practice se termine ainsi, alors que la série mère Grey’s Anatomy continue et reviendra pour une saison 21 à la rentrée.

Crédit ©ABC