Spider-Man Brand New Day : Hulk se dévoile dans le nouveau trailer

Découvrez la nouvelle bande-annonce de Spider-Man Brand New Day qui dévoile un Hulk en colère.

Sony Pictures à dévoiler cette semaine une nouvelle bande-annonce de Spider-Man : Brand New Day, offrant un premier aperçu du retour de Hulk, incarné par Mark Ruffalo.

Dans cette nouvelle bande-annonce, Peter Parker (Tom Holland) se demande ce qu’il lui arrive alors qu’il réalise des changements dans ses capacités de Spider-Man. Il pense perdre la tête alors qu’il commence à perdre le contrôle et doit « absolument régler ce problème. »

On y voit également Peter à la recherche du Dr Bruce Banner (Mark Ruffalo), qui a trouvé un moyen de stopper les mutations de son ADN.

Bruce montre à Peter le dispositif qui l’empêche de se transformer en Hulk et plaisante en lui disant que s’il le voit un jour sans, il ferait mieux de « s’enfuir !» Quelques scènes plus tard, Bruce se transforme en Hulk juste devant Spider-Man.

Le trailer donne aussi un nouvel aperçu de Frank Castle (Jon Bernthal) alias Punisher, après son spécial en solo dévoilé le mois dernier sur Disney+.

Le synopsis du film de super-héros est le suivant : « C’est un tout nouveau jour pour Peter Parker. Combattre le crime à plein temps sous l’identité de Spider-Man dans un monde qui l’a oublié, et la pression de voir ses anciens amis continuer leur vie sans lui, provoque chez Peter un changement qu’il ne pourra peut-être pas contrôler. Mais cette transformation pourrait aussi être la seule chose qui puisse arrêter une nouvelle menace terrifiante qui plane sur la ville et ceux qu’il aime : un puissant ennemi invisible. Le monde a peut-être oublié Peter Parker, mais lui, il ne les a pas oubliés. »

Zendaya et Jacob Batalon sont aussi de retour pour ce quatrième volet de Spider-Man dans le MCU. Sadie Sink et Liza Colón-Zayas.

Réalisé par Destin Daniel Cretton et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man : Brand New Day sortira le 29 juillet prochain.

Spider-Man : Brand New Day – Bande-annonce VF

Spider-Man : Brand New Day – Bande-annonce VOST