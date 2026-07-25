Blade Runner 2099 : Premier teaser pour la suite en série de Blade Runner 2049

La série spin-off de Blade Runner 2049, Blade Runner 2099, sera lancée sur Prime Video à la fin de l’automne. Première bande-annonce dévoilée au Comic-Con.

Prime Video et Alcon Entertainment sont conscients de l’engouement des fans pour la franchise Blade Runner et tout particulièrement pour sa suite de 2017, Blade Runner 2049. Pour répondre à cette attente, ils lancent une nouvelle mini-série Blade Runner 2099, dont l’intrigue se déroule 50 ans après les événements du film.

Vendredi matin, lors du Comic-Con, Prime Video a dévoilé la première bande-annonce de Blade Runner 2099 dans le Hall H et a annoncé que la série serait disponible sur la plateforme dès le 25 novembre, dans 240 pays et territoires.

La série, dont Ridley Scott est producteur exécutif, se déroule dans un Los Angeles qui vient de renaître, mais pas sous l’impulsion de l’humanité. Cora (Hunter Schafer), une humaine en cavale cherchant désespérément à mettre fin à sa fuite, adopte une ultime identité : celle de Blade Runner. Elle n’a d’autre choix que de faire équipe avec Olwen (Michelle Yeoh), une Réplicante dont les jours sont comptés.

Pour ceux qui ne sont pas familiers de l’univers de Blade Runner, les réplicants sont des êtres humains synthétiques capables de semer le chaos. Les « Blade Runners » sont des policiers d’élite chargés de traquer et d’éliminer ces réplicants.

Dimitri Abold (Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur) et Lewis Gribben (Somewhere Boy) figurent parmi les acteurs réguliers de la série. Katelyn Rose Downey (La Nonne : Chapitre 2), Daniel Rigby (Renegade Nell), Johnny Harris (Un gentleman à Moscou), Amy Lennox (Only Child), Sheila Atim (The Woman King), Matthew Needham (House of the Dragon), Tom Burke (Furiosa) et Maurizio Lombardi (Ripley) sont également au casting.

La série Blade Runner 2099 sera lancée le 25 novembre sur Prime Video.

Blade Runner 2099 – Bande-annonce officielle VF

Blade Runner 2099 – Bande-annonce officielle VO