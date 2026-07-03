ELLE : La revanche d’une blonde optimiste face au grunge !

Elle revient sur les écrans de Prime Video, en série. Paillettes, tenues rosées et optimisme, que vaut cette nouvelle interprétation de Elle Woods en 2026 : la critique du Cerveau

Qui aurait cru que le rôle qui a consacré Reese Witherspoon reviendrait sur nos écrans ? Et pourtant une nouvelle adaptation de la Revanche d’une blonde, deux films cultes des années 2000 arrive ce mercredi sur Prime Video.

Une réinvention du personnage de Elle Woods, loin de Harvard ou du congrès, plus proche des années lycée et surtout ancrée dans les années 90.

De Bel-Air à Seattle : De la vie en Rose à la grisaille

Le pitch de Elle est assez simple : Elle Woods est une lycéenne de 16 ans vivant sa meilleure vie à Los Angeles avec ses copines. Elle célèbre son anniversaire avec une idée bien en tête de ce que lui réserve son avenir. Mais c’est sans compter sur son père, qui suite à un accident de chirurgie sur l’une de ses patientes, doit obliger sa famille à le suivre et fuir Los Angeles… pour Seattle. Une ville aux antipodes de tout ce qu’elle a pu connaître jusque-là, surtout à cette époque. La jeune fille pétillante va devoir s’acclimater à un climat terne, dans tous les sens du terme.

Préquelle d’un culte… ou presque.

Au visionnage de la bande annonce, le Cerveau était intrigué. Les deux opus la revanche d’un blonde étaient cultes au début des années 2000. Deux films qui ont consacré Reese Witherspoon. Des films qui ont marqué leur temps et bousculé les codes féministes et les stéréotypes liés au blondes.

Reese Witherspoon qui est à l’origine et impliquée dans le projet, bien évidemment. C’est même en regardant des teens drama type Wednesday qu’elle a eu l’idée d’explorer l’adolescence du personnage qui lui colle à la peau.

Adolescence oubliée

Aujourd’hui, en 2026, comment réinventer cette licence dans les us et les moeurs de notre époque, et bien c’est en revenant en arrière, à une époque sans smartphone ni réseau sociaux. Mieux, on oublie la fac et les premières années dans le monde du travail, on revient au lycée et l’adolescence pour réimaginer le voyage initiatique de Elle Woods, à l’aube de ses 16 ans.

Vie bousculée, arrivée dans une école sans aucun de ses repères, celle qui était populaire devient le mouton noir d’un environnement loin du sien. Elle ressemble moins à un préquelle qu’à un remake légèrement déguisé, malgré une envie de vouloir la liéer aux précédents opus, plus proche de production du style Mercredi, que des œuvres cinématographiques avec Reese.

Voyage initiatique classique

Même si l’arc narratif est quasi identique à celui du film original : Elle part de zéro dans un nouvel environnement, est sous-estimée par tout le monde, prouve sa valeur par la force de sa personnalité et de son intelligence, et termine la saison en ayant fait la preuve d’être une personne spéciale.

Un Teen drama classique avec tout ce qu’on connait du genre : un triangle amoureux, coups bas, mean girls, frenemies, loosers…. Le scénario de Laura Kittrell est le plus solide quand il s’inspire directement de son modèle, c’est à dire quand il se concentre sur ce qui caractérise l’héroïne et plus fragile quand il essaie d’exister par lui-même, notamment avec les personnages secondaires, les parents de Elle, tout du moins sa mère et son investissement dans une campagne électorale municipale qui s’embourbe dès l’épisode 3.

Lexi FTW

La plus grande force de Elle, c’est son actrice et l’écriture de son héroïne, à l’image de celle des films. Lexi Minetree dans le rôle d’Elle Woods est une révélation tranquille. La comparaison avec Witherspoon était le piège, et même si personne ne gagne contre vingt-cinq ans de pop culture cristallisée, Minetree s’accapare le personnage et en fait le sien sans singer sa prédécesseure.

Elle s’approprie le personnage avec une légèreté et une précision qui lui sont propres, attendues pour un personnage de 16 ans, en gardant l’essentiel : l’optimisme déraisonnable, l’intelligence qu’on ne voit pas venir, la chaleur humaine qui force le respect même chez ceux qui la snobent.

Ce qui est frappant, c’est sa maîtrise du registre comique. Le personnage d’Elle Woods repose sur un équilibre extrêmement délicat. Si on en fait trop elle sombre dans la caricature de la blonde écervelée, et si pas assez, on perd toute l’énergie du personnage qui la rendu culte.

Minetree tient cet équilibre avec une aisance qui indique soit un talent naturel assez rare, soit un travail de préparation impressionnant, ou probablement les deux. Dans les scènes où Elle Woods doit être drôle et émouvante, cette dernière brille pour sa performance et son jeu on the spot. On va être direct, sans elle, la série n’a pas d’intérêt puisqu’elle utilise des poncifs de son genre à foison, sur fond de célébration d’une époque et d’une certaine jeunesse.

Nineties chéries

L’autre point positif de la série est son choix de l’ancrer dans une période chérie par ceux qui bien évidemment ont connu les films dans les années 2000 au même âge quasiment que celui du personnage : l’adolescence dans les années 90.

La série propose un vrai plaisir visuel à offrir au-delà du personnage, c’est sa reconstitution des années 90. Les costumes sont une déclaration d’amour à cette décennie : denim taille haute, accessoires en plastique coloré, flanelle et autres bijoux en argent, et la direction artistique n’a pas fait les choses à moitié.

VHS, Nirvana, flannels et esprits rebels

Seattle en 1995, c’est aussi l’ère grunge et la série s’amuse intelligemment avec ce choc culturel : Elle Woods qui débarque de Bel Air rose acidulé dans une ville où tout le monde porte du flanelle et des tons noirs et gris, est une opposition visuelle qui dit quelque chose sur le personnage sans avoir besoin de dialogue.

C’est le genre de détail qui plait, preuve que l’on a réfléchi à un langage visuel dans ce qu’on souhaite raconter. On revit une époque entre VHS, caméscopes, cassettes et autres technologies oubliées, loin de notre modernité. La série prend même le temps de célébrer un monument du cinéma des années 90 avec un épisode hommage à Breakfast Club, film ultra culte aux USA.

Si les critiques peuvent être divisées, Elle n’a pas la prétention et n’a jamais eu la prétention de proposer autre chose qu’un teen drama qui célèbre un personnage iconique de la pop-culture américaine, tout en célébrant une époque dans une ville symbolique de cette ère : Seattle.

Elle ne cherche pas à proposer le personnage autrement, ni même à le réinventer, juste raconter Elle autrement en remettant l’optimisme et l’entraide ainsi que l’amitié au goût du jour dans notre époque, loin des réseaux sociaux et de notre monde polarisant.

Un retour à des valeurs plus simples, le tout porté par un personnage haut en couleur, qui divertit. Elle est un divertissement qui ne cherche pas à faire plus et ce n’est pas plus mal : on binge les 8 épisodes, avec plaisir sans qu’il soit coupable, car on sait ce qu’on regarde. D’ailleurs, Amazon Prime Video n’a pas attendu la diffusion de la série pour d’ores et déjà la renouveler, preuve qu’ils ont confiance en Elle.

La totalité de la saison 1 de Elle est à voir dès le 1er juillet sur Prime Video

crédit photos : ©Prime Video